Las hijas de las famosas crecieron

Las hijas de las famosillas han crecido, entre ellas la de Mariela Viteri (Mariela), la de Gabriela Pazmiño Yépez (Sarah Gabriela) y la de Gabriela Pazmiño Pino (Dalia).

Marielita Mórtola terminó su masterado en Inglaterra. Trabaja en una agencia de publicidad, en el área de marketing digital. “Es una chica totalmente superior”, dice su madre con comprensible orgullo.

Sarah Gabriela Alarcón acaba de alcanzar la mayoría de edad y ya tiene planificado parte de su futuro: estudia modelaje con Valery Carabalí, Miss Supranational Ecuador 2022, espera entrar a la UEES. ¿La televisión? No la descarta. “Quizá estudie para actriz luego que termine Marketing”, dijo a EXPRESIONES en una entrevista reciente.

La nena de la presentadora de 'Noticias de la mañana', de RTS, Dalia, tiene 17 años y está graduada. Ya inició sus estudios de Psicología en la universidad. No han faltado los que le han sugerido que sea aspirante a Miss Ecuador, pero no es algo que a ella le agrade, no le gusta estar expuesta. A su hermana menor, María Gabriela (16), le encantan las redes sociales, quiere ser influencer, en tanto que el sueño de la más pequeña, Charlotte (9), es ser famosa, le atraen el canto, la actuación, los reinados de belleza y el modelaje. Ha hecho