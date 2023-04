La actriz Laura Suárez, que vive en Argentina, no pierde la fe y sigue luchando contra la esclerosis múltiple. Cuando en 2022 vino a Ecuador, ella caminaba. Ha tenido problemas de movilidad y usa silla de ruedas.

“Seguir avanzando sin engañarse, consciente de que ha habido un retroceso pero enfocada en este momento, en este pequeño milagro de estar en la calle, disfrutando del cielo, de los árboles; algo tan común para casi todos pero que toma un enorme significado en ciertas circunstancias. No esperen a estar en ciertas circunstancias para agradecer y valorar esos milagros que a veces ni siquiera vemos. No estoy caminando, pero es lo de menos. No tengo dolor en este preciso momento y eso ya es suficiente”, dijo mientras se movilizaba en una silla de ruedas por las calles argentinas.

Previamente se sometió a unos exámenes cardiológicos. “Agradecida de haber contado con la compañía de mi hermosa y divertida hermanita, cero nervios, risas y mucha charla. ¿Qué más se puede pedir? Otra vez tengo el ojo puesto en la rehabilitación y en que pronto me autorizarán los medicamentos para el tratamiento del dolor”. Laura nos da lecciones de vida. vida.

'Elif' llega a su fin

RTS ya anuncia el final de la telenovela turca 'Elif', que se ha extendido una eternidad. Tiene 940 episodios la versión original y 1160 la internacional. Isabella Damla Güvenilir se llama la protagonista, que logró reconocimiento en 2014 por este papel cuando tenía cinco años. A partir de entonces se hizo famosa no solo en Turquía, sino también en Estados Unidos, Latinoamérica e Indonesia.

Ella interpretaba a una niña que fue separada de su madre y que debía escapar de su malvado padrastro. Ahora la adolescente tiene 14 años y en Ecuador finalmente esa producción se terminará. En los tiempos que corren, con la inmediatez que ofrece la tecnología, engancharse con una producción larga es complicado. Acá se inició antes de la pandemia.