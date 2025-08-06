Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Según el Inamhi, se estima que el frío se mantenga hasta las primeras horas del jueves 7 y viernes 8 de agosto de 2025.
Según el Inamhi, se estima que el frío se mantenga hasta las primeras horas del jueves 7 y viernes 8 de agosto de 2025.Foto: Facebook Municipio de Quito

Quito tiene alerta de bajas temperaturas en pleno verano, ¿por qué?

El Inamhi emitió una advertencia sobre el clima frío en Quito, el cual se presentará pese a la alta radiación del verano

La capital experimentará un cambio extremo de clima. La variación ocurre por una alerta de bajas temperaturas en Quito, durante la noche, la cual se registrará desde la madrugada de este jueves 7 de agosto de 2025 hasta antes del feriado.

(Te invitamos a leer| ¿Por qué se sintió fuerte el sismo en Quito si fue de 3.6? El epicentro fue clave)

Así lo informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) la tarde de este miércoles 6 de agosto, en la advertencia 42. En ese reporte, la entidad señala que el descenso de la temperatura afectará en mayor parte a las zonas de media y alta montaña del Distrito Metropolitano de Quito y la región Sierra.

De acuerdo con la estimación, la temperatura bajará hasta los 5 grados en Mejía, al sur de la capital, y hasta los 6 grados en Rumiñahui, en el valle de Los Chillos. El descenso es considerable si se tiene en cuenta que, en los mismos días, Quito soportará una radiación solar extremadamente alta, con temperaturas de hasta 24 grados.

¿Por qué bajarán las temperaturas?

El Inamhi indica que esa condición climática podría ocasionar pérdidas de cultivos por las heladas, afectación a los animales por las frías temperaturas y hasta dañar las baterías y los motores de los vehículos.

Pabel Muñoz

Pabel Muñoz enfrenta proceso judicial por denuncia de Néstor Marroquín

Leer más

Según la entidad que monitorea la situación climática de Ecuador, la reducción de las temperaturas se dará por el ingreso de masas de aire más frías y secas que llegan desde el sur del continente. Ese fenómeno se suma a la nubosidad que hará que se pierda el calor que genere la radiación.

Esta advertencia climática se emite luego de otra alerta que difundió el COE Metropolitano por las lluvias, tormenta y vientos en Quito, cuyas condiciones estaban previstas hasta las 07:00 del jueves.

El clima frío se prolongará hasta la madrugada del viernes, justo a vísperas del feriado que se inicia el fin de semana del sábado 9 y concluirá el lunes 11 de agosto.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Tumbaco implementa señalética para ordenar el caos vehicular en el Centro

  2. Crítica de cine. Otro viernes de locos, ¿nueva versión con toques nostálgicos?

  3. Estrenos en Ecuador 7 de agosto: terror, comedia, anime y BTS en la gran pantalla

  4. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 7 de agosto de 2025

  5. Francia celebra su Día Nacional en Samborondón

LO MÁS VISTO

  1. ¿El Municipio de Guayaquil le prestaría dinero al Gobierno? Esto respondió el alcalde

  2. ¿Rafael Correa de acuerdo con Noboa? La pregunta de la consulta popular que apoya

  3. ¿Por qué se sintió fuerte el sismo en Quito si fue de 3.6? El epicentro fue clave

  4. Temblor en Quito causó alarma en varios sectores este miércoles 6

  5. Imbabura vs. Independiente del Valle: cómo ver en vivo el partido de Copa Ecuador

Te recomendamos