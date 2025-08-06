Quito tiene alerta de bajas temperaturas en pleno verano, ¿por qué?

El Inamhi emitió una advertencia sobre el clima frío en Quito, el cual se presentará pese a la alta radiación del verano

Según el Inamhi, se estima que el frío se mantenga hasta las primeras horas del jueves 7 y viernes 8 de agosto de 2025.

La capital experimentará un cambio extremo de clima. La variación ocurre por una alerta de bajas temperaturas en Quito, durante la noche, la cual se registrará desde la madrugada de este jueves 7 de agosto de 2025 hasta antes del feriado.

Así lo informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) la tarde de este miércoles 6 de agosto, en la advertencia 42. En ese reporte, la entidad señala que el descenso de la temperatura afectará en mayor parte a las zonas de media y alta montaña del Distrito Metropolitano de Quito y la región Sierra.

De acuerdo con la estimación, la temperatura bajará hasta los 5 grados en Mejía, al sur de la capital, y hasta los 6 grados en Rumiñahui, en el valle de Los Chillos. El descenso es considerable si se tiene en cuenta que, en los mismos días, Quito soportará una radiación solar extremadamente alta, con temperaturas de hasta 24 grados.

¿Por qué bajarán las temperaturas?

El Inamhi indica que esa condición climática podría ocasionar pérdidas de cultivos por las heladas, afectación a los animales por las frías temperaturas y hasta dañar las baterías y los motores de los vehículos.

#PronósticoPichincha | Miércoles, 06 de agosto: Cielo parcial nublado. Radiación entre muy Alta y extremadamente Alta 🌤️📷😎 pic.twitter.com/5T4QRT5puF — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 6, 2025

Según la entidad que monitorea la situación climática de Ecuador, la reducción de las temperaturas se dará por el ingreso de masas de aire más frías y secas que llegan desde el sur del continente. Ese fenómeno se suma a la nubosidad que hará que se pierda el calor que genere la radiación.

#AdvertenciaMeteorológicaEc N.42| 🌙🥶Entre la madrugada del jueves 7 y viernes 8 de agosto, se espera el descenso de la Temperatura Nocturna en la región Interandina. Las zonas más probables se encuentran en media y alta montaña de la Sierra. Tome precauciones durante la noche. pic.twitter.com/zZ81d8WCFB — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 6, 2025

Esta advertencia climática se emite luego de otra alerta que difundió el COE Metropolitano por las lluvias, tormenta y vientos en Quito, cuyas condiciones estaban previstas hasta las 07:00 del jueves.

El clima frío se prolongará hasta la madrugada del viernes, justo a vísperas del feriado que se inicia el fin de semana del sábado 9 y concluirá el lunes 11 de agosto.

