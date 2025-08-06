Independiente y Liga se codean con los grandes de Sudamérica

Los equipos que lideran la LigaPro encabezan la lista de clubes tricolores en el ranking diseñado por el portal Opta Analyst

Patrick Mercado fue una de las figuras en el último partido de Independiente por el torneo nacional.

La actual temporada que cumplen Independiente del Valle y Liga de Quito le ha permitido ser tomados en cuenta entre los 10 mejores clubes de Sudamérica según el portal de estadísticas británico Opta Analyst.

Lea también: Félix Torres y Depay se enfrentan en entrenamiento de Corinthians: tensión en Brasil

El ranking, construido en base al rendimiento reciente, tanto en torneos locales como internacionales, considera coincidentemente a los dos únicos equipos tricolores que aún compiten en torneos internacionales: los rayados en la Copa Sudamericana y los albos en la Libertadores, y además los dos ocupan los primeros lugares en la LigaPro.

Mushuc Runa se despide de la Copa Ecuador 2025 y agudiza su crisis deportiva Leer más

Argentina, con cuatro clubes, lidera el listado, seguido por Brasil (3); mientras que Ecuador suma dos y Uruguay completa la nómina con uno.

El ranking lo encabeza el argentino River Plate, que se encuentra en el puesto 65 del ranking mundial; escoltado por los equipos brasileños Flamengo, Palmeiras y el argentino Racing de Avellaneda.

Ya en la quinta casilla se encuentra Independiente del Valle, conjunto que, si bien fue eliminado en la Libertadores, avanzó a los octavos de final en esta temporada, eliminando al brasileño Vasco da Gama.

El excelente presente de los Rayados, con el liderato en el campeonato nacional y su segundo título de la primera división nacional, es reconocido tanto en Ecuador como fuera del país, con esta quinta posición.

Por detrás de la escuadra de Sangolquí se ubican el brasileño Botafogo, el uruguayo Nacional y el albiceleste Boca Juniors.

Inmediatamente dan paso a Liga de Quito en la novena casilla. Los universitarios son segundos en la LigaPro, peleando cabeza a cabeza con los del Valle por el título nacional, mientras que se encuentran en los octavos de final de la Libertadores, donde enfrentará a Botafogo de Brasil.

Liga de Quito se encuentra peleando cabeza a cabeza con los del Valle por el título nacional. Cortesía

El top ten de elencos sudamericanos lo completa el club argentino Rosario Central, que tiene como principal novedad el regreso del mundialista Ángel Di María y que además está en la cima de la tabla anual de la primera división argentina.

Opta Power Rankings

El Opta Power Rankings, de Opta Analyst, con el que se estableció la lista de equipos, es un sistema de clasificación global de escuadras que asigna una puntuación a casi 13.500 instituciones nacionales de fútbol masculino.

Más ecuatorianos



Junto a Independiente del Valle y Liga de Quito, entre los 50 mejores equipos de la Conmebol aparece Barcelona, en la casilla 42.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!