“Hay fiestas que salvan la vida”: Juliana, ganadora del Latin Grammy llega a Ecuador

Con una carrera en evolución y una propuesta centrada en contar historias, Juliana se ha posicionado como una voz relevante en de la música latinoamericana. La cantautora colombiana, ganadora del Latin Grammy a Mejor nuevo artista en 2021, presenta La pista, un proyecto que combina música con narrativa. Más allá de un álbum, es una telenovela sonora en la que cada canción funciona como un capítulo dentro de una historia que une personajes, acciones y emociones. Siendo estos doce los capítulos en los que canta y actúa. Es una forma de reconectar con ese lado de actriz infantil que creció en los foros de los canales de su país.

En este trabajo, Juliana explora ritmos como la salsa, el reguetón, el funk, el merengue y el pop de los años ochenta, todo dentro de una estructura narrativa que ocurre en una noche de fin de año en un bar llamado Buenavista. La artista propone una experiencia que mezcla música, relato y colaboraciones con otros músicos como Marco Mares, Las Villa, Neto Peña y Piso 21.

En entrevista con EXPRESIONES, Juliana habló sobre la necesidad de crear conceptos, su postura frente a la industria, el proceso detrás de La pista y su interés en desarrollar productos que conecten con el día a día y con temas comunes para el público.

Yo quería que La pista sea un álbum en el que todo el mundo tenga un lugar. Juliana Cantante colombiana

La entrevista con Juliana

No cree que más que artista es comunicadora?

¡Wow! Nunca me habían dicho eso. Sabes que sí tiene mucho que ver porque, repasándolo, a mí me gusta comunicarme a través del arte como actriz, como cantante, como escritora, compositora, influenciadora. Me gusta mostrar mi punto de vista del mundo, es la forma más bonita de inmortalizar mi paso por la Tierra: de cómo veo el amor, la tristeza, todo. ¡También soy muy inquieta! Eso me lleva a buscarle respuesta a todo.

Grammy Latino 2021: una fiesta mesurada pero llena de diversión Leer más

También gusta mucho de crear conceptos para cada universo que le pone a sus proyectos…

Es que soy curiosa y romántica. Lo que más me gusta en el mundo es el cine, porque cada una es un universo y muestra una perspectiva única. Me gusta porque muchas veces entro con un punto de vista, pero salgo con otro. Y, como artista, yo no quiero perder esa posibilidad de hacer historias redondeadas. Los tres minutos y medio de una canción me quedan cortos.

¿Cómo se adapta a lo que la industria dicta, como lo es la inmediatez?

Sí. La gente está ahora muy acostumbrada a lo que no te invite a pensar mucho. Más allá de un acto de resistencia, considero que la música está hecha para que cada cual la haga como le nazca. Por eso no está mal hacerlo de esa forma. Siento que es como un laboratorio, porque no quiero que la música me aburra nunca, y así lo hice con mi nuevo álbum La pista. Allí cuento todas las historias que pasan en una noche en un lugar de baile. Perfectamente hubiera hecho un disco que se llame Mi historia y ponerle canciones con temas aleatorios… pero a mí me gusta darle un concepto, pues yo soy ese tipo de consumidora. A mí me gusta que los artistas me entreguen un concepto visual, una propuesta diferente. ¡Lo admiro tanto! La industria, más allá de que sea mezquina, creo que te da varios caminos, y yo tomé el más largo a la hora de crear. Amo esta profesión y me hace feliz.

¿Cuáles son esos artistas a los que admira al ser propositivos?

Rosalía es una gran inspiración para mí. Motomami me encantó por cómo recitaba entre canciones, su perspectiva de ser una popstar. Michael Jackson es un gran referente también. Todo lo que él creaba tenía un mensaje. Y también Bad Bunny. Aunque La pista ya estaba lista cuando salió Debí tirar más fotos, quedé sorprendida por el trabajo que había hecho al lanzar su cortometraje y a quienes les canta en Turista para defender su isla. Paco y Catriel son de mis favoritos, también.

¿Cómo convence a su equipo cada que tiene una nueva idea?

¡Por suerte no tengo que hacerlo! Ellos no solo se convencen, sino que se enamoran de mis ideas. Esa es la verdadera bendición del artista, que tu equipo quiera saltar desde la misma altura, con las mismas ganas y miedos que yo tengo. Nunca hay certeza en música… Uno cree que una canción le va a cambiar la vida, a veces pasa y a veces no.

Portada del álbum La pista Cortesia

La pista ya está en plataformas, ¿pero cómo concibe este álbum que parece guionizado?

Le agradezco a Juancho Muñoz, que es el director de este proyecto. Todo empezó una noche que estábamos en un lugar para bailar y, viendo juntos la pista, nos dimos cuenta de que había muchas historias pasando. Una pareja estaba a punto de separarse, una amiga estaba borracha declarándole su amor a un mesero, del otro lado había un señor mayor. Tantas situaciones que me llevaron a pensar en hacer una telenovela hecha disco.

¿Por qué se cree que la música de fiesta es banal?

Pasa mucho que la gente pueda creer que no es profunda, pero yo estoy en desacuerdo. Hay fiestas que le salvan la vida a una persona, porque es su manera de recargarse. Además, las canciones suelen tener un sentido literario bonito y eso puede sumar.

Ya que este disco es como una telenovela sonora, ¿le gustaría tener el soundtrack de una?

Me gustaría. Solo me ha pasado en una ocasión. La primera vez fue parte de la serie del mismo nombre, de Netflix. Tiene una versión con Manuel Medrano y con Grupo Niche.

En la canción que abre el disco, hay una frase que dice: “La vida es una pista de baile”. ¿Cuál es la canción que bailaría en la suya?

Es difícil. Yo creo que sería La vida es un carnaval de Celia Cruz. Hay que saber bailarse las tristezas y las alegrías.

Su concierto en Quito

La cantante Juliana ofrecerá un concierto íntimo en Quito el próximo viernes 30 de mayo de 2025, a las 20:30, en el Auditorio de la Cámara de Comercio.

La artista adelantó que este será un show especial en el que recorrerá sus cuatro álbumes, compartiendo además las historias detrás de cada canción.

Las entradas están disponibles en tres localidades: Fan a $20, Output Box a $30 y Juliana Box a $50. Esta presentación marca una primera oportunidad de conocer la propuesta de Juliana.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!