¿Quién es Sai, la nueva revelación del reguetón colombiano?

“Vengo a darla toda”, es la animada frase que dice Sai al iniciar esta entrevista con EXPRESIONES. Sai. La música del reguetonero colombiano se ha convertido en una sensación y su vida personal, entre los asuntos más comentados de los últimos meses.

Pero eso a él no le interesa mucho; solo lo ve como experiencias. Y de la última situación que vivió sale a la luz su más reciente sencillo llamado Suerte VV, la primera balada urbana que publica en su carrera.

Sus temas más famosos son de trap y rap, llenos de palabras muy provocadoras. “Cuando me decidí por hacer música me vinculé mucho con los raperos estadounidenses, también con el rap de Bogotá. Me enamoró la crudeza de las letras y el primer tema que pegó en mi carrera se llama Pegado a la bolsa, el cual fue muy criticado por la familia de la que vengo, pero muchas otras personas sí lo valoraron”, cuenta el veinteañero.

¿Quiénes son los padres de Sai Trujillo?

El músico proviene de una familia de artistas. Su nombre de pila es Simón Trujillo y es hijo de los actores Diego Trujillo (Los Reyes) y Tatiana Rentería, de larga trayectoria en teatro y televisión en Colombia.

Sus detractores, al conocer que viene de una familia privilegiada y que el rap es un género que habla de lo marginado de las calles, consideraban poco real su discurso. Pero Simón tiene una respuesta: “Sea de donde vengas, eso no te define como persona. Cualquier persona puede hacer rap porque la música es libertad y el rap no tiene estrato socioeconómico”.

Además de sus canciones que llevan una fuerte carga explícita, ha participado en videos eróticos con creadoras de contenido de OnlyFans.

Pero en Suerte VV deja que afloren sus sentimientos y le pone un toque de bolero a su estilo, tras una ruptura sentimental que también fue mediática: fue pareja de la cantante e influencer mexicana Yeri MUA.

La relación de Sai Trujillo y Yeri Mua

“Es de las primeras canciones urbanas románticas que saco. La verdad, ya había tirado muchas groserías. En el momento que se hizo fue por un momento real. Es mi primer reguetón romántico y a mi familia también le gustó mucho porque es más para todo público”.

Hablar de esta canción sin su relación pasada y la razón por la que terminaron (por un like en una foto de otra chica) no es posible. Sai se expresa así de su amor con una de las influencers más grandes de América Latina: “Sí. Así fue. Yo he estado con tres chicas que han tenido una vida pública. Y la verdad no recomiendo dar a conocer que sales con alguien en redes. Nosotros terminamos por un like, pero lo que importa es que salió una canción que describe lo lindo y los dolores que tuvimos. El honor de este tema es haber sido producido por Saga WhiteBlack, productor de Nicky Jam”.

Al finalizar esta conversación revela uno de los secretos que tiene preparados para el 2025. En diciembre sacará temas de cumbia y tropical, en el estilo que los colombianos llaman “música de diciembre”.

Se une a los grandes

El pasado fin de semana fue invitado por J Balvin a cantar con él en su gira por España. Ambos terminaron compartiendo escenario en un festival europeo.

