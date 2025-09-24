Expreso
Este 2025, Álvaro Díaz sigue creciendo exponencialmente su trayectoria y visibilidad en la escena urbana contemporánea.
Álvaro Díaz sorprende con Seleda: merengue, electrónica y mucha narrativa visual

El sencillo, producido por El Guincho, llega con un videoclip grabado en Ciudad de México y se suma a su nueva era creativa

Antes de que la canción existiera, ya había señales. En sus redes sociales, en su vestimenta y hasta en los gestos visuales que repetía con insistencia, Álvaro Díaz venía construyendo un código. Los símbolos >|< (mayor y menor) aparecían en cada espacio, como un anticipo de lo que sería su nueva era artística. Ahora, ese universo toma forma con Seleda, su más reciente sencillo.

El artista puertorriqueño presenta una propuesta que une merengue con música electrónica, bajo la producción de El Guincho, conocido por sus trabajos con Björk y Rosalía. El lanzamiento se acompaña de un videoclip filmado en Ciudad de México y dirigido por Pampa, Serio y el propio Díaz, con una estética inspirada en elementos japoneses que prolonga el universo visual de Paranoia, su anterior estreno.

Este nuevo paso forma parte de la narrativa conceptual que el cantante prepara rumbo a su próximo álbum de estudio. En Seleda, Díaz no solo entrega un tema de baile, sino que propone un recorrido creativo donde cada pieza —canciones, videos, símbolos— se conecta como parte de un mismo relato.

“Esta fuga, la tengo bien vela / Y esa cinturita la tiene acelera / Tiene a todos mirando, los de aquí y los de allá / Quieren darle, pero ella para acá y lo que quiera se le da”, interpreta en un tema que coloca el deseo en el centro de la experiencia.

La historia detrás de Seleda

El video narra la historia de dos protagonistas que atraviesan una noche de intensidad y frenesí en la pista de baile, en un relato que oscila entre lo real y lo onírico.

La trayectoria reciente de Díaz incluye colaboraciones como MJM con Joyce Santana, Madrid junto a Kidd Voodoo, y Tendencia nacional con Caleb Calloway y Rawayana, además del sencillo Paranoia. El símbolo >|< funciona como hilo conductor de esta etapa creativa, reforzando la idea de un universo narrativo en expansión.

Con Seleda, Álvaro Díaz reafirma su lugar en la escena urbana, apostando por la experimentación musical y visual como sello de su proyecto. El tema ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

