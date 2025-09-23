Expreso
Angelina Jolie
Angelina Jolie tiene 50 años.Instagram

Angelina Jolie sobre Estados Unidos: “No reconozco a mi país”

La actriz y directora reflexionó sobre las divisiones que observa en su nación durante el Festival de San Sebastián

En el Festival de Cine de San Sebastián, Angelina Jolie no solo presentó su nueva película Couture, también compartió una visión crítica sobre la situación política y social de Estados Unidos. La actriz y directora reflexionó sobre las divisiones que observa en su país y adelantó planes personales que marcarán un cambio en su vida familiar.

La fuerte declaración de Angelina Jolie

“Amo mi país, pero en este momento, no lo reconozco”, declaró Jolie en una rueda de prensa. Añadió que “cualquier cosa, en cualquier lugar, que divida o limite las expresiones y libertades personales de alguien, me parece muy peligrosa”.

La artista insistió en que se atraviesa por un momento complejo: “Vivimos tiempos muy, muy difíciles juntos”. Sus declaraciones se dieron días después de que la cadena ABC retirara indefinidamente el programa de Jimmy Kimmel, tras los comentarios del presentador sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Durante su visita al certamen, Jolie recordó a su madre, la actriz y activista Marcheline Bertrand, y destacó la importancia de la comunidad y el apoyo colectivo. Además, habló de su vínculo con la vida internacional y su perspectiva basada en la unidad.

La vida personal de Angelina Jolie

En el plano personal, la actriz planea vender su residencia en Los Ángeles, adquirida en 2017, para mudarse al extranjero una vez que sus hijos menores, los gemelos Knox y Vivienne, cumplan 18 años. “Cuando tienes una familia grande, quieres que tengan privacidad, paz y seguridad”, dijo en declaraciones a The Hollywood Reporter.

De acuerdo con People, Jolie nunca quiso vivir de manera permanente en Los Ángeles, pero lo hizo por el acuerdo de custodia con su exesposo, Brad Pitt. Su posible destino sería Camboya, país que considera su hogar y donde adoptó a su hijo mayor, Maddox, en 2002.

