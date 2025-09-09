Influencers se burlan de la filtración del video íntimo de Béele e Isabella Ladera

Sebastián Villalobos y Vivissaza son dos de las personalidades de redes sociales que han opinado. Han hecho hasta una canción

Sebastián Villalobos y Vivissaza opinan sobre el vídeo íntimo de Béele e Isabella Ladera.

La filtración del video íntimo de Isabella Ladera y Beéle continúa generando debate en redes sociales. Influencers, creadores de contenido y usuarios han tomado distintas posturas frente al material que circuló en plataformas digitales, desde el humor hasta llamados a la responsabilidad digital.

Vivissaza publica canción inspirada en el escándalo de Béele

Entre las reacciones más comentadas se encuentra la de la creadora de contenido Vivissaza, quien lanzó una canción inspirada en la polémica. La letra, que hace referencia a los detalles del encuentro íntimo, fue replicada masivamente en redes. Fragmentos como “Ya no es Brandon, ahora es blando” o “Fueron seis minutos fingiendo” generaron comentarios de apoyo y críticas.

“Mana y quién sacó esa canción tan rápido sobre ese tema jajajaja”, escribió un usuario, mientras otro comentó: “amo a Saza y su contenido, pero no me parece sacarle provecho o burla a momento tan vulnerable como este”. Ante las críticas, la influencer se defendió argumentando que Ladera había sido advertida sobre la filtración semanas antes y que incluso lo compartió en redes.

Sebastián Villalobos reflexiona sobre los riesgos de grabarse

Por otro lado, el creador de contenido colombiano Sebastián Villalobos fue una de las primeras figuras públicas en pronunciarse. A través de sus redes sociales, reflexionó sobre la práctica de grabarse en momentos íntimos:

“Seguramente me tildarán de aburrido o lo que sea y por supuesto que nada justifica filtrar un vídeo íntimo de nadie. Pero si vamos a la raíz, realmente; qué tan necesario puede ser grabarse en un momento tan privado. Yo siento que ahí está el problema”.

Villalobos agregó que el sexo “se disfruta con quien se tiene en el momento que se tiene” y aconsejó a sus seguidores: “Háganse un favor y eviten documentar cualquier acto sexual, enfóquense en disfrutarlo”.

La postura del influencer dividió opiniones, ya que algunos usuarios lo respaldaron mientras otros lo acusaron de minimizar el impacto de la filtración.

Isabella Ladera confirma acciones legales

Isabella Ladera, por su parte, confirmó que emprenderá acciones legales y compartió capturas de pantalla que demostrarían que fue advertida sobre la posible divulgación del material el pasado 9 de julio. “Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros”, expresó en sus historias de Instagram.

El cantante colombiano Beéle aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el tema, aunque según declaraciones del paparazi Jordi Martin, su equipo legal estaría evaluando una contrademanda en respuesta a las acusaciones de su expareja.

Mientras las reacciones de la opinión pública siguen creciendo, el caso continúa siendo tendencia en Ecuador y los demás países de habla hispana..

