Hilary Duff y su contrato discográfico: Todo lo que se sabe de su nueva música

Hilary Duff confirmó que está trabajando en nueva música, marcando su regreso a la industria después de una década. La cantante y actriz compartió en Instagram tres fotografías, una de ellas en un estudio de grabación, con el mensaje: “nueva música… o algo así”.

Lo que se sabe de su nuevo contrato discográfico

La publicación ha despertado especulaciones entre sus seguidores sobre el lanzamiento de un próximo álbum. Aunque no se han revelado detalles sobre el proyecto, se ha confirmado que Duff firmó un contrato con la disquera Atlantic Records para este regreso musical.

Hilary Duff signing with Atlantic Records pic.twitter.com/wAvrfTuRju — Hilary Duff Updates (@HilaryUpdatez) September 9, 2025

Hilary Duff prepara un documental de su más reciente etapa artística

El anuncio llega después de que la artista celebrara el aniversario 22 de Metamorphosis (2003) con una publicación en la que reflexionó sobre el impacto de ese disco en su vida y en la de sus fans. En esa ocasión adelantó su retorno con la frase: “Continuará...”.

Además, se encuentra en producción una docuserie que mostrará aspectos de su vida personal y su carrera, y que ofrecerá a los seguidores una visión cercana de esta nueva etapa. También presentó una nueva página web en donde los fanáticos pueden registrarse para conocer las primeras noticias de la artista.

La trayectoria de Hilary Duff

Hilary Duff, reconocida por canciones como So yesterday y Come clean, lanzó su último álbum en 2015. Desde entonces se ha dedicado principalmente a la actuación y a su familia, pero su regreso a la música ha generado gran expectativa entre quienes han seguido su trayectoria.

