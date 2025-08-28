Hilary Duff será una madre obsesionada por los reinados de belleza en Pretty Ugly

Duff interpretará a Miranda Miller, una madre dedicada en guiar a su hija en su sueño que no quiere

Hilary Duff encabezará el elenco de Pretty Ugly, una serie dramática en desarrollo para Hulu basada en la novela homónima de 2015 de Kirker Butler.

El proyecto es producido por la directora Silver Tree, 20th Television y Kapital Entertainment de Aaron Kaplan, mientras que Butler se encargará del guion de la serie. Duff interpretará a Miranda Miller, una madre dedicada a convertir a su hija de 10 años, Bailey, en la concursante infantil más exitosa de Estados Unidos.

¿De qué se trata Pretty Ugly?

Esto dice la sinopsis oficial: “Exreina de concursos en su juventud, Miranda sueña con contratos de patrocinio, marcas de belleza e incluso un programa de televisión. Bailey, sin embargo, no quiere saber nada de ello. Participa en concursos desde que tenía tres meses y está agotada. Pero Miranda no puede imaginar frenar. De hecho, está embarazada de siete meses y ya planea la carrera de belleza de su hija por nacer.”

Mientras Miranda se enfoca en construir su imperio de concursos, su esposo Ray, un enfermero con problemas de adicción, ha embarazado a la nieta de 18 años de uno de sus pacientes de hospicio. Por su parte, Joan, la madre viuda de Miranda, se encuentra aislada en casa y planea un asesinato junto a Jesús. Tal como indica el lema de la serie: “Todo es bastante feo”.

