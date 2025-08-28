Estreno de Yo Me Llamo 2025: fecha, horario y jurado de la nueva temporada

La tecnología forma parte del programa. Se utiliza inteligencia artificial para identificar los temas más populares

La octava temporada de Yo Me Llamo llega en septiembre, según se dio a conocer en un encuentro con la prensa en los estudios de Teleamazonas en Guayaquil. En esta ocasión, el programa de imitación musical contará con 132 participantes y varias novedades en su formato.

Hora y fecha de estreno de Yo Me Llamo

Fecha de estreno: 1 de septiembre

1 de septiembre Horario: 21:00 por Teleamazonas y Teleamazonas.com

Los cambios que tendrá la nueva temporada

El presentador Ronald Farina recibió a los medios y explicó los cambios que tendrá esta edición. Según Jhonny Pasquel, productor general, se incorporarán nuevas mecánicas como los dúos y las batallas, además de una eliminación diaria que mantendrá el desarrollo del concurso. En los dúos, dos imitadores interpretarán una misma canción al estilo de su artista elegido, mientras que en las batallas tres concursantes competirán por un cupo en la gala de los mejores, la gala de salvación o la gala de eliminación.

La inteligencia artificial forma parte del programa

La tecnología también formará parte del programa, ya que se utilizará inteligencia artificial para identificar las canciones más populares en los karaokes del país. Esos temas serán asignados a los imitadores en determinados momentos del concurso, incorporando un nuevo elemento de interacción con la audiencia.

Los conductores y el jurado

Fiorella Solines estará a cargo del backstage y Nikki Mackliff gestionará la conducción digital, llevando los contenidos exclusivos del reality a las plataformas en línea.

El jurado estará compuesto por la cantante y actriz guayaquileña Pamela Cortés, el cantautor colombiano Lucas Arnau y el actor ecuatoriano Ricardo Velástegui, quienes evaluarán la voz, el parecido y la puesta en escena de cada concursante. Esta octava edición de Yo Me Llamo mantiene su objetivo de consolidarse como el reality musical más seguido en Ecuador.

