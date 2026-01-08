Transmisión en vivo, postura de ADN y dudas de RC: CAL decide juicio a Godoy

Mario Godoy retomó su cargo como presidente del Consejo de la Judicatura, después de comparecer en la Asamblea por las supuestas presiones a jueces.

El futuro del juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, se definirá este 8 de enero de 2026. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) sesionará desde las 10:00 y, por primera vez desde que Niels Olsen asumió la presidencia de la Asamblea, una reunión de esta instancia de decisión será transmitida en vivo.

El CAL deberá resolver qué ocurrirá con el pedido de juicio político presentado por asambleístas del correísmo, entre ellos Viviana Veloz. Este mismo 8 de enero, la legisladora correísta escribió en X: “Hoy el CAL controlado por ADN quiere salvar a Mario Godoy inventándose procedimientos o reglas que no existen para bloquear la solicitud de enjuiciamiento político. Y si por presión pública lo llegan a calificar, tienen la orden del gobierno para archivarlo en la Comisión de Fiscalización”.

El correísmo acusa a Godoy de incumplimiento de funciones, en relación con la denuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano sobre supuestas presiones ejercidas por el exdirector de la Judicatura y cercano a Godoy, Henry Gaibor. Estas presiones estarían vinculadas con el caso Euro 2024, en el que fue procesado el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

Comparecencia de Godoy

El 5 de enero de 2026, el presidente de la Judicatura acudió al llamado de la Asamblea para explicar esta situación. Sobre Gaibor dijo poco, más allá de señalar que se le solicitó la renuncia y que posteriormente el Consejo de la Judicatura la aceptó.

Sin embargo, existía un elemento clave en el caso: el audio en el que se registró una conversación entre Gaibor y el juez anticorrupción. Al respecto, Godoy se limitó a señalar que el material estaba bajo investigación, pero puso en duda su valor probatorio al argumentar que no tenía certeza sobre el manejo de la cadena de custodia.

Antes de la comparecencia, el bloque oficialista de ADN insistía en que Godoy debía considerar la renuncia, como lo sugirió el presidente Daniel Noboa el 29 de diciembre de 2025 en una publicación en X. No obstante, tras la exposición de Godoy, al oficialismo le interesaron las denuncias que presentó contra el correísmo, CREO y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. En ese escenario, plantearon respaldar un juicio político.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, compareció ante la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2026 para responder por las denuncias del juez Carlos Serrano. ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

Así, la postura del Gobierno también se modificó. De sugerir la renuncia pasó a apoyar el proceso de juicio político. La mañana de este 8 de enero de 2026, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, dijo en una entrevista con Teleamazonas: “Hemos dicho que vamos a respaldar el proceso de juicio político. El CAL revisará que el proceso cumpla con lo que pide la Unidad de Técnica Legislativa y si los documentos están bien apoyaremos que se realice el proceso”.

