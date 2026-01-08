Emergencias viales alteran el tránsito en Guayaquil este jueves 8 de enero
El incendio de un vehículo y el volcamiento de un camión se registraron durante las primeras horas de la mañana
Varias emergencias viales se registraron la mañana de este jueves 8 de enero en distintos sectores de Guayaquil, lo que activó la intervención de las entidades de respuesta.
Según el sistema integrado de seguridad ECU911, a las 07:35 se recibió una alerta ciudadana respecto a un incendio vehicular registrado en la avenida Francisco de Orellana, cerca de la ciudadela Los Álamos, en el norte de la urbe porteña.
Al sitio fueron desplegados integrantes del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, quienes sofocaron las llamas del vehículo. Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) bloqueó varios carriles de la vía para que se realicen dichos trabajos.
La situación fue controlada a los pocos minutos y no se registraron personas heridas. Sin embargo, el hecho provocó atolladeros en la avenida Francisco de Orellana durante varios minutos, en un horario de alta circulación vehicular, cuando numerosos ciudadanos se dirigían a sus lugares de trabajo.
Accidente entre tráiler y camión en la vía a Daule
Pasadas las 08:30, un accidente de tránsito que involucra a un tráiler y un camión se registró en el kilómetro 18,5 de la vía a Daule, frente al complejo penitenciario, en el norte de Guayaquil.
En videos compartidos por ciudadanos en redes sociales se observa a un tráiler a un costado de la vía, y a un camión volcado. El paso ha sido restringido temporalmente en ese punto del norte de la ciudad mientras se realizan las tareas para remover los vehículos pesados.
Pasadas las 09:30, se registraba una alta congestión vehicular en la vía a Daule en sentido hacia el centro de Guayaquil. Agentes de tránsito controlaban el paso de los automóviles por ese tramo. A esa hora, los vehículos seguían bloqueando la vía.
#Guayaquil— Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) January 8, 2026
En el km 18.5 de la vía a Daule se ha registrado un siniestro de tránsito que involucra el volcamiento de un vehículo pesado, sentido hacia el centro de la urbe.
A través del #ECU911 se coordinó el despacho de recursos de @ATM_Transito y @BomberosGYE.
🛑Al momento,… pic.twitter.com/92AOEfWpnV
