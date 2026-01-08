Expreso
  Guayaquil

Emergencias viales en Guayaquil
Un vehículo se incendió en la avenida Francisco de Orellana, en el norte de Guayaquil, la mañana de este jueves 8 de enero.Ecu911 Sambo

Emergencias viales alteran el tránsito en Guayaquil este jueves 8 de enero

El incendio de un vehículo y el volcamiento de un camión se registraron durante las primeras horas de la mañana

Varias emergencias viales se registraron la mañana de este jueves 8 de enero en distintos sectores de Guayaquil, lo que activó la intervención de las entidades de respuesta.

Según el sistema integrado de seguridad ECU911, a las 07:35 se recibió una alerta ciudadana respecto a un incendio vehicular registrado en la avenida Francisco de Orellana, cerca de la ciudadela Los Álamos, en el norte de la urbe porteña.

(Te puede interesar: Terminal terrestre de vía a la costa: estas líneas de buses urbanos podrán ingresar)

Al sitio fueron desplegados integrantes del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, quienes sofocaron las llamas del vehículo. Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) bloqueó varios carriles de la vía para que se realicen dichos trabajos.

La situación fue controlada a los pocos minutos y no se registraron personas heridas. Sin embargo, el hecho provocó atolladeros en la avenida Francisco de Orellana durante varios minutos, en un horario de alta circulación vehicular, cuando numerosos ciudadanos se dirigían a sus lugares de trabajo.

Accidente entre tráiler y camión en la vía a Daule

Pasadas las 08:30, un accidente de tránsito que involucra a un tráiler y un camión se registró en el kilómetro 18,5 de la vía a Daule, frente al complejo penitenciario, en el norte de Guayaquil.

En videos compartidos por ciudadanos en redes sociales se observa a un tráiler a un costado de la vía, y a un camión volcado. El paso ha sido restringido temporalmente en ese punto del norte de la ciudad mientras se realizan las tareas para remover los vehículos pesados.

Pasadas las 09:30, se registraba una alta congestión vehicular en la vía a Daule en sentido hacia el centro de Guayaquil. Agentes de tránsito controlaban el paso de los automóviles por ese tramo. A esa hora, los vehículos seguían bloqueando la vía.

