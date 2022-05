Pocas personas en el mundo pueden contar con una anécdota de haber conseguido dos protagónicos el mismo día de su primer casting, con solo 10 años. Y que a los 20 estén en la cúspide de su fama a nivel mundial. A breves rasgos esta es la vida de Hilary Erhard Duff, actriz y cantante que hoy, a sus 34 años, puede decir con firmeza que hizo su camino a su manera pese al laberinto que es enfrentarse a los estándares de Hollywood. Más de 15 años pasaron que este hecho suceda.

El martes 10 de mayo la revista estadounidense Women Health presentó su nueva portada engalanada por la rubia, que llegó a la fama gracias a su participación en Gasper and Wendy (1998), y que antes ya había sido parte con un pequeño papel en True Women (1997), protagonizada por Angelina Jolie. Aquí la estrella de los años 2000 se confiesa y dejar conocer su lado más cercano, la característica que más resalta en su personalidad, y por la que Estado Unidos la adoptó en sus corazones.

Ahora es la flamante protagonista de How I meet you father, serie de Star+, y en la que reconecta con sus seguidores que la vieron crecer con Lizzie Mcguire. Es un personaje que recuerda ese encanto por la que millones de adolescentes se enamoraron de ella. “Sería una tontería de mi parte no saber que tengo un punto dulce interpretando a esa chica identificable. Yo soy esa chica", expresó.

Por eso, con esa naturalidad y franqueza también se abrió sobre sus problemas de anorexia. "Debido a mi trayectoria profesional, no puedo evitar decir: 'Estoy frente a la cámara y las actrices son delgadas'. Luché con la presión,tuve un trastorno alimenticio durante un año a la edad de 17 años. Fue horrible", dice.

Es por esta razón que verla segura de su figura y mostrarse cómoda en su cuerpo es conocer su renacer. Es notar cómo a la adultez se puede conseguir una plenitud pese a la presión que trae la fama juvenil y crecer en la total exposición.

Hilary era solo una adolescente, con un cuerpo no tan cercano al prototipo de belleza que plasmaban las pasarelas de moda y en la que Kate Moss - y su delgadez marcada por el heroin chic- era la regla. Convertida en una estrella pop, con solo 14 años ya tenía su serie, había publicado el disco Metamorphosis, que consiguió el certificado triple platino y la llevó de gira por todo Estados Unidos, y tenía tres títulos cinematográficos juveniles en cola.

Ella es la primera mega estrella juvenil creada netamente por la factoría Disney. Y con esto, su rostro y su 'consciencia animada' llamada Lizzie, estaban en todos los tipos de mercancías que se le ocurran. Junto con esto le llegaron los primeros amores, las desiluciones y la aparente competencia con Lindsay Lohan.

Con todos los medios puestos sobre ella, el mundo pudo presencia como luego de su ruptura con Aaron Carter y no quedar en un papel pensado para ella (se trataba de la cinta Confessions of a Teenager Drama Queen) su preocupación por el peso y apariencia física mellaron su autoestima y quiso encajar padeciendo más de la cuenta.

Pese a esto, y ante la opinión popular, ella es una de las pocas estrellas de la epoca que no cayeron en total desgracia y excesos. Cómo sí le ocurrió a Britney Spears, Lindsay Lohan, Paris Hilton, y posteriormente Miley Cyrus.

Duff es actualmente madre de tres niños y tiene un divorcio. Su trabajo más importante actualmente es el que está teniendo consigo misma para sanar. Va a terapia. Y se ha prometido no faltar a sus sesiones pero por compromisos laborales le ha tocado a veces saltarse algún encuentro.

Para la revista Grazia del mes de mayo también comentó que ha vuelto al estudio musical, está escribiendo canciones y disfrutando el proceso de creación. "No sé si será un álbum o un tema", dejó claro. También volverá al rodaje de la segunda temporada de How I meet you father, pero con la convicción de que para estar bien tiene que cuidarse ella desde adentro.

"Amo a mi terapeuta, y siempre me siento mejor cuando me voy porque puedo decir lo que quiera y no sentirme juzgada. Todo el mundo necesita eso. Nos rompemos el trasero para poner nuestros cuerpos en forma y lucir lo mejor que podamos. Nos hacemos tratamientos faciales y botox; y nos arreglamos el cabello, nos ponemos mechas, levantamos cejas y pestañas... Toda esta mierda. Pero quiero trabajar en el interior. Esa es la parte más importante del sistema”. Ahora está desnuda, desde el alma.