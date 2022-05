Doctor Strange: En la profundidad del multiverso

Desde hace más de 10 años, los cinéfilos del mundo se han encantado con las historias de los superhéroes de Marvel. Y esto, al entenderlas, podría comenzar a complicarse tras tantas películas previas.

Si ese es su caso, no se preocupe. Aquí le indicamos qué audiovisuales debe repasar antes de ver el estreno de Doctor Strange: El Multiverso de la locura. Incluimos también varios de los secretos de producción y rodaje.

En esta entrega, Strange conocerá todos las profundidades del Multiverso y se vinculará más con Wanda Vision y Miss América .

Met Gala: sus trabajadores exigen un sindicato Leer más

Tráileres “exquisitos”

Para el director Sam Raimi, los fans de Marvel tendrán que agarrarse de las butacas para poder disfrutar de este viaje vertiginoso. Benedict Cumberbatch señala que los clips que la gente ya vio en los tráileres son “sencillamente exquisitos” y hablan del aspecto y diseño general de la película y sus extraordinarios efectos visuales.

“Tienes viajes a través de numerosos universos diferentes en un par de secuencias que creo que van a ser algo realmente alucinante”, agrega. “Los riesgos son reales. Hay un peligro terrestre. Así que todo se moldea de una manera hermosa”.

Pero el director Sam Raimi se enfoca en ese aspecto único que sigue haciendo que la gente regrese a esta saga. “Los fans del Universo Cinematográfico de Marvel están interesados en los personajes. ¿Quiénes son? ¿En quién se podrían haber convertido? ¿Tomaron las decisiones correctas? En Avergers endgame se tomaron decisiones que algunos personajes de nuestra película lamentan. Ven las repercusiones de eso en esta película, lo cual es realmente interesante. La continuidad de las historias de Marvel Studios puede ser tan rica, y aquí pudimos explorarla más a fondo”.

Il Divo: “Estamos felices de regresar a Ecuador” Leer más

Xochitl Gomez como America Chavez. MARVEL STUDIOS/ DISNEY PLUS

El debut de Miss América

América Chávez llega a la pantalla de la mano de la actriz de 16 años Xochitl Gómez. La intérprete se incorpora a la cinta de manera impecable. “Me encantó cómo hicieron que América entre a esta cinta, con esa habilidad increíble que tiene para viajar por el Multiverso”, señala Gómez.

“No parece algo forzado. Sencillamente funciona. Estoy muy contenta porque los guionistas hayan logrado hacer encajar la historia de América de un modo tan perfecto. Y me encanta lo joven que es, porque no hemos visto eso antes. Es como que uno no hubiera elegido este combo, ¡pero funciona tan bien! Creo que a la gente le va a encantar”.

La joven actriz hizo su gran debut en 2019 cuando fue seleccionada como Dawn Schafer en la serie de comedia dramática adolescente The Baby-Sitters Club. Su papel en la primera temporada la llevó a ser incluida entre las actrices más prometedoras de 2020 en la lista Power of Young Hollywood de la revista Variety.

Expreso Playlist: Neoma y Ceci Juno estrenan álbumes Leer más

Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff. Marvel Studios

Wanda tiene un gran poder

Elizabeth Olsen ha interpretado a Wanda desde 2014, cuando hizo su primera aparición en Capitán América y el Soldado del Invierno. Luego tuvo su propia serie, Wanda Vision, y aquí hay un guiño. Esta serie es vital para entender el poder que tiene el personaje en Doctor Strange. Está disponible en la aplicación de streaming Disney Plus.

Para Olsen, la oportunidad de retomar el personaje y explorarlo más en profundidad fue una oportunidad increíble. “No es lo más divertido, en mi opinión, interpretar siempre a la heroína de una historia donde no hace nada mal”, señala Olsen. “No me parece interesante. Creo que la razón por la cual realmente me gustó Wanda desde el principio es que ella tiene muy claras sus creencias. No se alinea con los demás, y eso está bien. Ella llegará a su propia comprensión de las cosas, y cuando comete un error, lo admite”.