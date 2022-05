Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard son los tres integrantes de Il Divo. Su música, por casi 20 años, ha logrado impactar en el corazón de miles de personas gracias a la particularidad de combinar lo mejor de la música popular con la música clásica. Su potente voz, carisma innato y gran belleza, son algunos de los elementos que han permitido que sus fans se engancharan con ellos. Ahora con casi una familia y por eso, entre fans y músicos, la camaradería y buena relación les ha permitido abrazarse y quererse en los mejores y peores momentos. Uno de ellos ocurrido en diciembre pasado. Es a causa de la devastadora noticia de que Carlos Marín, de 53 años, murió a causa de la COVID-19.

Y aunque algo así hace replantear el rumbo de una banda, los mensajes de aliento, esperanza y sobre todo de entendimiento tocaron el corazón de los músicos y por eso decidieron continuar con la gira.

El trío conversó con los medios de Ecuador en una rueda de prensa virtual para dar a conocer algunos detalles de este espectáculo y también contar sobre su convivencia.

Gigi Mieles: De TikTok a protagonista de cine Leer más

La entrevista

La gran reunión se dará en el Coliseo General Rumiñahui. Allí más de 10 mil personas podrán escuchar los temas del álbum For once in my life: A celebration of Motown, además de los grandes éxitos de la agrupación formada en 2003. Esta segunda visita a la capital, la primera fue en 2019, los tiene felices porque podrán conocer más a fondo de nuestro país. “Nosotros ya hemos tocado en Ecuador, específicamente en Quito. Esa ocasión fue muy divertida y también un reto debido a su altura. La audiencia siempre pasa un gran momento y aprecia mucho nuestra música. Por eso estamos entusiasmados de regresar”, explica David Miller.

Tras la muerte de su compañero Carlos Marín la banda tuvo que reestructurarse. Siendo un cuarteto es difícil adaptar todos sus temas a solo tres voces. Así lo han resuelto para este tour que va a continuar a lo largo del 2022.

“Tuvimos que analizar cómo hacer para que podamos tocar otra vez, pese a que estábamos emocionalmente devastados. También revisamos la posibilidad de cómo hacer que nuestras canciones sigan funcionando ahora que no teníamos la voz de Carlos, que daba la estructura a los temas. Muchas de las canciones no funcionan dentro de un trío. Entonces buscamos a alguien para que sea parte del show. E igual sabíamos que sería ponerle mucha presión a alguien que ingresaría a una banda con una trayectoria de 17 años. Se llama Steven LaBrie, es un amigo mío que conocía del mundo de la ópera. Su voz es muy entrenada, no solo en la técnica de la ópera, sino en su disposición de cantar temas que no están relacionadas con ópera. Además, tiene la habilidad de cantar los temas crossover que hacemos nosotros”.

Por su parte, Urs Bühler también resaltó su apreciación sobre Quito con un español muy pulido. “La última ocasión que fuimos a Quito fue una visita muy corta, pero pudimos apreciar esa ciudad tan hermosa. Son muy buenos anfitriones y pudimos comer sus platillos típicos”.

El cantante reflexionó sobre lo que la pandemia de la COVID-19 les dejó y lo que se les llevó de sus vidas. “Todo lo que hemos pasado en el mundo en el último par de años me ha hecho apreciar más todo lo que tengo en mi vida. Me siento con mucha suerte y disfruto. La única cosa que cuenta es el ahora, el hoy. Así quiero disfrutarlo cada día”.

Por el momento, en lo único que han puesto todo su empeño es en este show de calidad internacional y luego de esto definirán cómo continuará Il Divo.

El mundo Otaku tiene más puntos de encuentro Leer más

“Es un placer para nosotros el poder volver a Quito, Ecuador, y actuar para nuestro público”.

”Lo más importante es disfrutar con los fans y le agrademos a ellos que digan que nuestra música es sanadora, y ahora lo estamos experimentando tras la muerte de nuestro compañero”.