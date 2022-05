Andrés Cepeda es un amigo de la casa. Quizá por eso, hablar de aspectos casi sagrados de su vida con EXPRESIONES se siente ligero. Y ahora que promociona su nuevo tema, es inevitable acercarse a su historia de amor. Su matrimonio con Elisa Restrepo.

En esta conversación desde México, ciudad en la que se encuentra por la grabación de su nuevo disco y por varios conciertos previos a los que dará en Guayaquil y Quito este 12 y 13 mayo respectivamente, nos confesó que se siente muy cómodo de hablar con los periodistas de cómo se enamoró de su esposa hace 10 años. Y es que fue precisamente en un encuentro de prensa que surgió el flechazo, cuando Elisa trabajaba para el diario El Colombiano.

El tema lleva por nombre Lo que había olvidado. Y es que antes de conocer a Elisa, le estaba pasando exactamente eso. Olvidaba lo que era sentirse enamorado. “Yo no quería saber de relaciones, de nada serio. Había tenido una mala experiencia previa”, explica. Pero así es el amor, llega cuando menos se lo espera.

“Buscando temáticas para escribir en este nuevo disco que preparo, me di cuenta de que nunca había hablado de ese momento preciso en el que conocí a quien ahora es mi esposa. Yo no estaba en nada romántico, pero así fue esto. Conocí a una gran mujer. Y eso en sí me pareció un gran tema para hacer una canción. Ya tenemos 10 años de conocernos y cuatro de casados. Valió la pena volver a creer en el amor, volver a seducir, volver a conquistar”.

Al videoclip que acompaña a este tema también le guarda un gran cariño. Es la primera vez que Elisa hace de modelo y aceptó gustosa protagonizarlo. "La idea nació de ella porque quería que se compartiera algo muy real”.

Sin embargo, Andrés confiesa que posiblemente este hecho no vuelva a pasar. Por eso lo considera un regalo a sus fanáticos. “Ella no busca esta exposición. La hicimos sentir muy cómoda”.

Ahora los ecuatorianos están en la cuenta regresiva para el momento de disfrutar de este tema en vivo. Además pueden esperar un próximo sencillo con Reik, cuyo nombre todavía no se conoce, antes de que salga el disco completo.

Ídolo de varias generaciones

El pasado mes de marzo, este suplementopudo constatar el cariño y respeto que le tiene el público colombiano. Desde su ciudad, Bogotá, se presenció cómo más de 15 mil personas lo ovacionaron al ser el invitado especial de Morat para sus shows en el Movistar Arena. Esta entrega por parte del auditorio fue gigante y asombraba aún más por ser de una generación mucho menor a él.

“Esto se lo debo a la relación que he podido lograr con la gente. Si bien son mucho menores a mí, han creado un vínculo con mi música y con los artistas con los que también trabajo. Es algo que disfruto bastante. Son chicos muy jóvenes y están muy conectados con lo que hago. Siento que buscan nuevos sonidos, nuevas formas de expresarse y nuevas personas con quien colaborar. Todo eso ayuda a que exista vigencia y frescura. Es oxigenar mi propio método de trabajo”.