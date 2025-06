Hilary Duff deja pistas: ¿Sacará nuevo disco?

Hilary Duff recordó en Instagram el lanzamiento de Breathe In. Breathe Out., publicado el 12 de junio de 2015 con el sencillo Sparks. La publicación marcó el décimo aniversario del álbum y generó expectativa sobre material inédito.

Así recordó el aniversiario de Breathe in. Breath out

Duff expresó: "Cuesta creer que Breathe In. Breathe Out. cumple 10 años hoy. Aunque esa etapa de mi vida tuvo momentos brillantes, otros confusos y algo de dolor incómodo, la recuerdo con cariño y con la certeza de que terminé exactamente donde debía estar", escribió Duff. En un repaso de aquel año, añadió: "Mi galería de fotos del 2015 es realmente un chiste. Si no fuera por Britney, nunca habría querido ser una estrella pop. Y la obsesión de Luca con la película de Cars de Disney nos hizo comprar versiones raras por eBay durante años."

No quiere que le vaya mal a su nuevo disco

Hilary Duff y el camino a la aceptación en los 30 Leer más

La cantante reconoció el desempeño comercial del proyecto y dejó abierta la puerta a nueva música: "Aunque Breathe In. Breathe Out. no tuvo un gran éxito comercial, hubo canciones en ese disco que sentí auténticas. Los he visto a todos en TikTok echándose la culpa, no fue realmente culpa de ustedes (pero sí lo fue), es broma... pero no dejen que vuelva a pasar... la próxima vez... ¿ok?", escribió la actriz de Younger. También destacó la importancia del álbum en su vida personal: "BIBO trajo a Matt a mi vida y esa es la verdadera razón por la que debemos querer a ese disco. Y no olvidemos los pasos de baile infames que siguen entreteniéndolos y me hacen morir un poco por dentro.

Matthew Koma, su esposo y colaborador en 'Confetti', 'Breathe In. Breathe Out.' y 'Arms Around a Memory', compartió la publicación y recordó el proceso creativo.

Con estas palabras, la intérprete reactivó la conversación sobre su trayectoria y anticipó un posible regreso al estudio.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!