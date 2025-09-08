Isabella y Beéle: así reaccionan las redes tras filtración y polémica declaración

Isabella Ladera habla sobre la filtración de su video con Beéle. Las redes reaccionan con apoyo, críticas y memes.

La filtración de un video íntimo de Isabella Ladera y el cantante Beéle continúa generando debate en plataformas digitales. La modelo venezolana se pronunció a través de Instagram, donde afirmó que el material fue divulgado sin su consentimiento y lo calificó como “una de las traiciones más crueles” que ha tenido que enfrentar.

Esto dicen las redes sociales sobre el video íntimo de Beele e Isabella Ladera

En redes sociales, el caso ha provocado una ola de comentarios que van desde el respaldo hasta las críticas hacia ambos involucrados. Usuarios de X han reaccionado de distintas maneras. “Quizás Beéle no publicó el video en internet, pero estoy segurísima que se lo mandó algún amigote y de ahí se regó la vaina, porque los hombres siempre hacen eso”, escribió @valexper, generando apoyo entre quienes creen que la responsabilidad recae en el cantante.

Otros mensajes muestran rechazo directo: “Para hombres como Beéle mejor nadota”, publicó @sopphie412.

Mientras tanto, también surgieron reacciones en tono humorístico. “Dejen de tuitear tanto burlándose de Beéle e Isabella Ladera que no puedo darle like a todos”, comentó @luhe1823.

El sexo entre Beele e Isabella es normal, es el rutinario, el que muchos tienen en su día a día. El porno les ha dañado tanto la mente a la gente que piensan que en cada encuentro deben hacer mil poses y malabares para que no seas “mal polvo” o “vaca muerta”. — Andrés Gómez (@andressgomezl) September 8, 2025

Algunos usuarios aprovecharon la conversación para cuestionar los estándares de intimidad y sexualidad que se reflejan en redes sociales. “El sexo entre Beéle e Isabella es normal, es el rutinario, el que muchos tienen en su día a día. El porno les ha dañado tanto la mente a la gente que piensan que en cada encuentro deben hacer mil poses y malabares”, opinó @andressgomezl.

La controvertida historia de amor no termina

El video ha reactivado el interés en la historia de la expareja, que terminó su relación en 2024. Ladera afirmó que no permitirá que esta exposición pública destruya su vida y envió un mensaje de solidaridad a las mujeres que han enfrentado situaciones similares. En redes sociales, especialmente en X, el nombre de la pareja ocupó los primeros lugares de las tendencias, con más de 11 mil tuits.

Por qué las parejas se graban y los riesgos que implica

La decisión de grabar un momento íntimo responde a múltiples motivos personales, como la curiosidad, el deseo, la excitación o la intención de guardar un recuerdo privado, explica la sexóloga Verónica Sempertegui. Sin embargo, advierte que este tipo de prácticas deben realizarse con extrema precaución, ya que el riesgo de exposición siempre existe, incluso cuando la grabación se realiza de forma consensuada.

El problema surge cuando el contenido íntimo se filtra sin autorización, algo que puede ocurrir por traición de confianza, robo de dispositivos, hackeos o filtraciones desde la nube. Sempertegui recomienda, si se decide grabar, usar el propio celular, proteger los archivos con contraseñas seguras y evitar hacerlo con personas desconocidas. En el caso de figuras públicas, el riesgo es aún mayor, pues la viralización puede generar daños irreversibles a la reputación y la vida privada.

