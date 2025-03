Cara Rodríguez habla de su tormentosa relación con Beéle

La influencer y cantante colombiana Camila Rodríguez decidió hablar sin censura sobre su tormentosa relación con el cantante Beéle. Rodríguez fue invitada al pódcast de Fredo, donde en el capítulo 93 compartió sus vivencias dentro de la relación. Desde el inicio de la carrera de Beéle, cuyo nombre real es Brandon López, Camila estuvo presente apoyándolo.

Como Comunicadora Social, desempeñó funciones de manager y lo acompañó a sus eventos. Posteriormente, formó parte de su equipo como corista. Durante un tiempo, su relación era admirada por muchos. Sin embargo, tras la pandemia, la situación cambió drásticamente. Durante ese período, Camila llevó a Beéle a vivir a la casa de sus padres mientras ella trabajaba y cuidaba a su primer hijo, Ethan, con el apoyo de su familia. Sin embargo, en su segundo embarazo, fue apartada de su trabajo como manager y corista, quedando sin ingresos.

Poco antes de dar a luz, descubrió conversaciones comprometedoras de su esposo con otras mujeres. “Eran muchas, yo no entendía lo que estaba pasando”, comenta Rodríguez. Tras confrontarlo, lo echó de la casa que habían comprado juntos. Días después, dio a luz a su segundo hijo, Paolo. El cantante estuvo presente y se retiró rápidamente luego de ver a su hijo. Posteriormente, Camila sufrió una hemorragia severa y fue intervenida de urgencia. Mientras se recuperaba, su hijo fue diagnosticado con bilirrubina alta, lo que requirió aislamiento en casa tras el alta médica.

Al regresar a su hogar, descubrió que Beéle organizaba reuniones en su estudio de grabación, ignorando su estado de salud. Poco después, desarrolló preeclampsia posparto y tuvo que ser hospitalizada por un mes. Durante ese tiempo, Beéle la visitó solo tres veces e intentó sacarla de la clínica por falta de dinero, lo que no fue permitido debido a su estado.

A pesar de todo, Camila intentó salvar su matrimonio, pero con el tiempo comprendió que ya no era posible. Sus amigos la alentaron a iniciar su carrera como solista. “Yo no quería ser la esposa de, la corista de, yo soy Camila Rodríguez” En diciembre de 2023, durante una celebración, Beéle besó a otra mujer frente a ella, justificándose como un gesto con su "prima". En enero de 2024, el cantante pidió disculpas públicamente en una entrevista, pero nunca conversó directamente con Camila. Para entonces, ya tenía una relación con la influencer venezolana Isabella Ladera.

En marzo, Camila, que seguía viviendo con él, fue expulsada de la casa junto con sus hijos. Cuando intentó regresar, el artista le negó cualquier tipo de apoyo económico. Finalmente, en mayo, animada por sus amigos, decidió hacer pública su historia. Contrario a sus temores, recibió un enorme respaldo del público. Fue entonces cuando conoció a Isander Pérez, exesposo de Isabella Ladera. Al compartir sus experiencias, ambos descubrieron que habían sido víctimas de engaño.

Durante el cumpleaños de su hijo mayor, Camila y Pérez hicieron su amistad pública, lo que le abrió oportunidades laborales con marcas en Colombia. Poco después, Pérez viajó al país y juntos comenzaron a crear contenido para diversas marcas, consolidando su nueva etapa profesional. A partir de allí, Cara empezó a usar sus redes sociales para crear contenido y generar ingresos.

Durante el cumpleaños de su segundo hijo, Beéle publicó un comunicado acusándola de no permitirle asistir a la celebración. Sin embargo, ella demostró con audios de una llamada que eso no era cierto e inició un proceso legal en su contra. En respuesta, el cantante le impuso una orden de alejamiento debido a lo que había expuesto en redes. "Me quitó hasta la ropa, nadie entiende qué pasó", expresó la influencer.

En mayo de 2024, la influencer Camila Rodríguez publicó un video en el que exponía las infidelidades de su entonces esposo, el cantante Beéle, con la también influencer Isabella Ladera. Esta revelación desató una serie de reacciones en redes sociales, donde Ladera respondió defendiendo su posición, lo que dividió al público entre ambas perspectivas. La situación se complicó aún más al descubrirse que Ladera mantenía una relación paralela con el padre de su hija, Isander Pérez, mientras iniciaba su romance con Beéle. Pérez también compartió brevemente su versión de los hechos, añadiendo más tensión al asunto.

En medio de este escándalo, Camila e Isander encontraron apoyo mutuo, fortaleciendo su amistad y colaborando en proyectos conjuntos. Mientras tanto, Beéle e Isabella continuaron lanzándole indirectas en redes sociales, alimentando la polémica y manteniendo el interés mediático en esta compleja trama de relaciones. Actualmente Isabella y el cantante se encuentran en una relación amorosa.

