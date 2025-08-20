La banda de rock argentina Airbag toca en Quito este jueves 21 de agosto

Visita la capital como parte de la gira de su más reciente disco, El Club de la Pelea , un guiño a la cinta y novela homónimas

El show se realizará el 21 de agosto en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la capital.

Después de presentarse dos veces en un estadio Monumental de River Plate a reventar, este 31 de mayo y 1 de junio, y tocar en España (dos fechas), Córdoba y Rosario en su país y en Uruguay (una fecha), la banda argentina de rock Airbag anuncia su llegada a Ecuador como parte de la gira internacional para promocionar El Club de la Pelea, su nuevo álbum.

Como su nombre lo indica, el título es un guiño a la película El Club de la Pelea del director David Fincher (basada en la novela del mismo nombre de Chuck Palahniuk). Y si bien no se trata de un disco totalmente basado en dicho filme, sí explora varios de los temas que este plantea, como la anarquía, la violencia y la obsesión por el poder.

El disco, su octavo trabajo de estudio, será publicado en dos partes. La primera fue lanzada el 27 de marzo de 2025, bajo el sello Dale Play Records. Marca una nueva etapa para la banda conformada por los hermanos Sardelli: Patricio (voz y guitarra principal), Guido (voz, guitarra rítmica y batería) y Gastón (bajo y coros), quienes han llevado su música por gran parte de Latinoamérica y Europa.

Este show será una oportunidad única para disfrutar en vivo de canciones que se han convertido en himnos, como Cae el sol, Por mil noches y nuevos éxitos, como Anarquía en Buenos Aires y Nunca lo olvides.

Airbag se consolida como uno de los grupos más poderosos del rock latinoamericano actual, con un estilo que ha recogido lo mejor del hard rock, emo, pop rock, glam metal, rock alternativo y blues. También en conciertos han realizado mezclas de rock con música clásica e incluso han realizado versiones de canciones icónicas del tango de grandes de su país como Carlos Gardel y Astor Piazzolla.

Las entradas están a la venta desde el 16 de junio a través de las plataformas físicas y digitales de Ticketshow. Los costos son $35 (general), $50 (fan), $75 (output box) y $95 (Airbag box).

La gira sigue después de visitar Ecuador

Después de Quito, la siguiente parada de Airbag será Bogotá, la capital colombiana, el 23 de agosto. Luego Tucumán, en el Norte Rock Festival, el 13 de septiembre; volverán al Monumental de Buenos Aires el 5 de octubre (en un show que ya está 'sold out'); de ahí visitarán Asunción, en Paraguay, el 11 de Octubre; y después, Ciudad de México, el 15 de noviembre. Y es posible que anuncien nuevas fechas.

Cuentan con más de 200 millones de reproducciones en plataformas digitales. No olvidemos que en el último año, Airbag lideró el rock argentino en Spotify, siendo la agrupación más escuchada en su país.

El concierto se realizará este jueves 21 de agosto en el Ágora de la Casa de la Cultura de Quito. Airbag se presenta en Ecuador bajo la producción de Output, empresa ecuatoriana con más de siete años de experiencia organizando conciertos, lo que garantiza un evento de primer nivel.

