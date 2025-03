Carmen Mina: “Soy ejemplo de lucha y superación”

Alta, de esbelta figura y piel negra. La guayaquileña Carmen Mina (27) mide 1, 77 metros y pesa 58 kilos, sus medidas son 83- 62-90. Es modelo de profesión, nació y creció en el Guasmo Central, al sur de la ciudad, ahora vive en Sao Paulo, Brasil, pero se traslada a otros países de América y Europa.

Su madre (Nora) es esmeraldeña y su progenitor (Luis), colombiano. Falleció en 2000. Fue descubierta por el fotógrafo Roberto Pacurucu en 2018. Él la llamó para hacer un test de fotos y luego apareció en una revista digital estadounidense.

Así empezó su carrera, la que le ha permitido salir en la prestigiosa publicación de moda Vogue.

¿Siempre quiso ser modelo o fue una carrera que le llegó de manera sorpresiva?

Lo vi como una oportunidad, de niña me llamaba la atención estar en una pasarela o posando para unas fotos. Mi sueño siempre fue brillar, cuando regreso a casa reviso mis escritos y veo que era la meta que siempre estuvo ahí. Hay personas que sueñan con viajes, casas…

Muchas modelos prefieren Nueva York, París..., usted se radicó en Brasil.

Siempre me gustó Brasil porque es un país tropical. Amo América Latina porque me conecta con otros lugares. Allá viven muchas personas afro y aquello me agrada porque se los valoriza. En Brasil estoy desde hace 4 años, me defiendo con el portugués. Generalmente vengo a Ecuador, una vez al año.

Carmen ahora radica en Sao Paulo Jorge Gaibor// Cortesía

En el mundo del modelo existe discriminación racial. ¿Siente que alguna vez esto le cerró alguna puerta?

Más que cerrarme puertas, me abrió la de lugares que nos aceptan. Siempre me he identificado con mis raíces.

Antes a las modelos se les acababa la carrera cuando todavía eran muy jóvenes y además se les exigía extrema delgadez. ¿Aquello ha cambiado?

El modelaje es diverso, no solo en lo referente al color de piel, también en lo físico y en la edad. Yo me inicié un poco ‘viejita’, casi a los 23 años me lancé en el mercado internacional. Estoy aprovechando los cambios que se han dado.

Carmen Mina Jorge Gaibor// Cortesía

Mantiene su esencia

No cualquiera aparece en Vogue. Esas son palabras mayores…

(Risas) Es la revista de moda más importante, he aparecido en Vogue Brasil, Italia y Portugal. También es el inicio de otras en las que saldré (risas). Siento que cuando estamos preparados se dan las oportunidades.

¿Qué cree que vieron en usted?

Mi esencia. Me considero una mujer fuerte, disciplinada. No solo vieron la belleza exterior, también esa fuerza interior.

¿Alguna vez le interesó participar en certámenes de belleza?

Nunca, respeto a las reinas, pero jamás me llamó la atención intervenir en un concurso. No es lo mío.

Las modelos ecuatorianas no abundan en el extranjero. ¿Cómo siente ser nuestra representante?

Es un orgullo, intento hacer mi trabajo lo mejor posible para que a otras colegas se les abran las puertas.

Cuando la gente de su sector (Guasmo Central) la ve, ¿cómo la recibe?

Yo nací y me crié en el Guasmo Central. Mantengo mi esencia, converso con amigos y vecinos. No ha cambiado nada. Se debe caminar para el frente, pero también mirar para atrás. La fama es efímera, como llega se va. Hay que saber valorar a la gente.

"Soy bien pagada y exitosa"

¿Su madre seguramente se siente muy orgullosa de su hija, la modelo internacional?

Ella ha sido mi apoyo y fortaleza, un ejemplo. Fue una madre que nos crió sola. Tengo tres hermanos, Antonio, Anselma y Andrés.

Es muy activa e incluso ha creado una fundación para ayuda social.

Con mi hermana trabajamos en aquello. Tenemos un proyecto con el que me he conectado más con el país. Se apoya a niñas, jóvenes y madres solteras para que tengan una mejor vida. Existe mucha vulnerabilidad.

¿Se perdió el Carnaval de Brasil?

Sí. He bailado en una escuela de samba. Me costó aprender, es difícil. Al principio casi tiro la toalla. Logré desfilar. En Brasil la gente es muy alegre y el carnaval es sagrado.

¿Ya llegó el amor a su vida?

Estoy enfocada en mi trabajo y proyectos. Si aparece alguien que quiera crecer conmigo, será bienvenido. Uno de mis sueños es casarme y ser madre. No estoy cerrada al amor (risas).

¿Cuál es su rutina diaria?

Siempre me levanto temprano, voy al gimnasio, como saludable. Trato de no dormir tarde. Aparte de modelo, estoy dedicada a los negocios y emprendimientos. En 2022 empecé a crear diferentes negocios: Carmen Mina Stylist, una consultora de imagen personal y profesional, los otros son de Marketing digital y de gestión de artistas. Aunque la vida de modelo es más estresante (risas).

¿Se considera una modelo bien pagada?

Lo soy, además exitosa. Prefiero el modelaje de alta costura, de marcas exclusivas. Aunque a veces estos trabajos sean pocos, pero bien remunerados y gratificantes. He vestido marcas brasileñas.

Carmen Mina Stylist es uno de los emprendimientos de la modelo. Jorge Gaibor// Cortesía

Se dice que las modelos antes de desfilar no toman ni agua para no hincharse.

(Risas) Hay algo de eso, yo opto por las dietas saludables, bajas en carbohidratos, ricas en proteínas, me gustan las ensaladas y lo hervido, no lo frito.

¿Pero no le aburre comer así?

Me doy mis gustos. Una vez a la semana peco. Extraño la comida ecuatoriana.

Se celebra el Día Internacional de la mujer, ¿de qué manera cree que es inspiración para otras mujeres?

Como ejemplo de lucha y superación. Creo que mi historia y mi trabajo pueden inspirar a otras a creer en sí mismas, a apostar por sus sueños y a no ponerse límites, hacer las cosas con determinación sin importar las dificultades. A diario recibo mensajes en mis redes sociales, muchas jóvenes, otras ya madres de familia, pero todas con algo en común, necesidad de tener una figura femenina fuerte que las inspire.

CRÉDITOS

Fotos: Jorge Gaibor (ig: @jorge_gaibor.foto)

Produccion (ig: @alecereceda83)

Asistente: Model Book (ig: @modelbook.ec)

Maquillaje: Paula Castillo (ig: @paulancmakeup)

Vestuario: Yola Neme (ig: @yolaneme_official)

Joyas: Carolina Valencia (ig: @carolinavalenciajewelry)

Locacion: Negroni Puerto Santa Ana (ig: @negroni_gye)

Video: Erick Mazzini (ig: @_playcopycat)

