Carolina Jaume: "No justifico mi reacción, pero fue un acto de defensa"

Carolina Jaume se enojó y reaccionó dándole un golpe al chico que le lanzó agua y más... durante el carnaval. “Háganlo entre ellos o en sitios privados, no invadan el espacio personal de nadie, como el mío. Lamentablemente fui víctima de ciertas personas que les parece gracioso enviar a sus hijos a tirar agua sucia, tinta, huevos y Carioca a una persona que estaba trabajando y no participando en el juego. Una acción genera una reacción, una falta de respeto lleva a otra. No hay que justificar una agresión indiscriminada a alguien que fue a trabajar honradamente y debía mantenerse impecable para sus dos presentaciones.

No justifico mi reacción, pero fue un acto de defensa. Nos acostumbramos a la violencia y esto no es bueno para nuestra sociedad. No debemos hacer a los demás nada que no queremos que nos hagan a nosotros. Lamento mi reacción, pero reaccioné porque fui agredida”, expresó la actriz en sus redes.

Los comentarios no se hicieron esperar. jorgeluisjara_oficial opinó: “La gente no entiende que jugar carnaval debe ser con familia y círculo de amigos. Ahora los padres aplauden las malcriadeces de los muchachitos que no son bien criados, que no tienen valores, respeto ni coherencia. Hay que respetar a quien sea. Muchacho malcriado encuentra padre y madre donde sea”.

florbaquemunoz86: “Los niños deben jugar con niños, no tienen que faltar el respeto a los mayores. Las madres no deben solapar a sus propios hijos, deben corregirlos. Hoy fue con la Jaume. Y si no hubiera sido ella, y si hubiera sido otra persona que tal vez cargaba armas”.

monyk2006: “No está bien la reacción de la artista, pero hay que enseñar a los hijos a respetar a los adultos. Carnaval se juega con los allegados, no con extraños, puede provocar malas reacciones”.

No fue el único caso que se presentó en este feriado. En los exteriores de una iglesia en el Centro Histórico de Quito, una novia (Valery) fue bañada con espuma. Aunque lo tomó con calma, no deja de ser una falta de respeto para una persona que esperó con ilusión este día y lucir hermosa para su esposo.

Roselena Vásconez lamenta muerte de su hermano

La periodista Roselena Vásconez tenía un hermano, Aníbal, quien también era comunicador. Lastimosamente falleció a causa del cáncer. “Perderte ha sido una de las pruebas más duras de mi vida, pero no quiero enfocarme en la tristeza, porque tú me enseñaste a ser fuerte.

Fuiste el hombre más valiente que conocí y también el más reservado. Tanto así, que muchas de tus acciones nobles las descubrimos a través de quienes tuvieron el privilegio de conocerte, llenándonos de más orgullo. Ser profesional en medio de este proceso ha sido un desafío enorme, pero de ti aprendí que siempre hay que seguir adelante. Ver cómo trabajabas a pesar de tus fuertes dolores dejó una huella imborrable en mí, y lo hiciste hasta que tus fuerzas lo permitieron”.

Y continúa: “Mi corazón se rompió en pedazos cuando tu situación empeoró, pero seguí adelante y lo seguiré haciendo, porque eso me enseñaste”. Esas fueron las palabras que ella le dedicó tras su deceso. Roselena retomó sus actividades laborales.

Noticias de la mañana con cambios

Tras la promoción de En contacto (Ecuavisa) porque cambia de horario, a partir del 10 de marzo, Noticias de la mañana (RTS) también está haciendo la suya. Anuncia nuevo contenido, escenografía y la parte informativa será más fortalecida. En la foto: José Luis Arévalo, Gabriela Pazmiño, La Nena e Isaac Delgado.

