Béele se defiende de Isabella Ladera: “No filtré el video” y promete acciones legales

Los abogados de Béele informaron que ya se han iniciado acciones judiciales en Estados Unidos y Colombia

El cantante colombiano Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Béele, se pronunció oficialmente tras la difusión de un video íntimo en redes sociales. A través de un comunicado de prensa emitido por sus representantes legales, Víctor Mosquera Marín Abogados y DMR Law LLC, el artista negó su participación en la filtración y anunció procesos legales en Colombia y Estados Unidos.

Lo que dice el comunicado de Béele

En el comunicado se indica: “Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación. Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”.

Los abogados del intérprete de Morena informaron que ya se han iniciado acciones judiciales en ambos países para identificar a los responsables de la obtención, almacenamiento, difusión y monetización del material. Además, notificaron que el caso fue reportado ante autoridades policiales en Estados Unidos y que se emprenderán las acciones civiles correspondientes según el avance de la investigación.

Google y otros motores de búsqueda deben darle de baja a la difusión del vídeo

Entre las medidas inmediatas destacan notificaciones DMCA, órdenes de eliminación de contenido en plataformas digitales y solicitudes de preservación de evidencia para rastrear la cadena de difusión. El comunicado hace un llamado a los medios de comunicación y al público a no compartir ni describir el material, recordando que su difusión constituye violencia digital.

Comunicado de los abogados de Béele. Instagram

“Reiteramos que este hecho afecta a todas las partes. Béele también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad. Rechazamos toda forma de violencia y continuaremos utilizando las vías legales para la defensa integral de sus derechos”, concluye el documento.

Carla Morrison y Béele presentan 'Arena' pero le salpica la polémica

En medio de la controversia, Béele lanzó su nueva colaboración musical junto a Carla Morrison, titulada ‘Arena’. La cantante mexicana agradeció la oportunidad en redes sociales y escribió: “@beele gracias por pensar en mí para esta canción y darme el honor de nombrarla. Escribirla a distancia fue sorprendentemente fácil, y con la magia de @jandromx, como siempre, la llevamos al siguiente nivel”.

El tema fue producido en colaboración con 5020 Records y ya está disponible en plataformas de streaming, mientras los detractores de ´Béele han usado esta publicación para atacarlo, lo que ha provocado que el tema pase desapercibido para los medios. Además, de llenar de malos comentarios a la foto compartida por la mexicana y el colombiano.

