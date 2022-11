La música es un catalizador de emociones y cada artista logra llevar a su estilo lo que se siente para liberarse de ellas. Inspirar a otros ya es añadidura y no es determinante, pero Carla Morrison lo ha logrado todo con el disco que la ha desnudado en cuerpo y alma.

Hacer El renacimiento fue un proceso crudo y doloroso y a la vez liberador. Así se siente cada una de las once canciones que lo componen, y es la propia Carla quien lo corrobora en esta charla con EXPRESIONES.

La estrella mexicana conversó con los medios locales para promocionar este trabajo tan íntimo y también para dar detalles del show que llegará a Quito el miércoles 30 de noviembre en el Teatro Nacional Casa de la Cultura.

En esta charla desde su casa en Los Ángeles, Estados Unidos, revela lo profundo que fue el proceso de escritura y cómo este se traslada a la tarima del tour que ahora la hace reconectar con Sudamérica.

En este viaje interno, la cantautora precisa la importancia de la salud mental y cómo sus temas pueden lograr cambios sociales cuando se tiene tal nivel de fama o alcance. Esto fue lo que dijo.

¿Trabaja por música que tenga impacto social?

Es importante, porque la música inspira y genera cambios. La historia ha sido marcada por grandes canciones, un ejemplo Imagine (John Lennon) o Bob Dylan y Juan Gabriel y José José, Chavela Vargas. Es increíble el poder que tiene. No solo por el contenido social, sino por el de relajarse y pasarla bien. Hacer música con impacto social es para mí, porque me interesa que mis fans se sientan vistos y genera esperanza y valida lo que no está de acuerdo.

¿Cuál es el mayor cambio para este proceso de creación del disco?

Es más pop y estoy hablando de otras cosas que no sean solo amor y desamor. Hablo de la ansiedad, de sentirme perdida, de encontrarme y perderme. Rescato la libertad que pude recobrar en mi vida. Por mucho tiempo no me sentía así por cosas que me dijeron y se me quedaron guardadas. Me di cuenta de que no importa las cosas que la gente diga.

Ahora que renació, ¿considera el 29 de abril como su nueva fecha de cumpleaños?

¿Qué es el 29 de abril? No lo recuerdo.

El día del lanzamiento del disco.

¡Es cierto! (risas) Debería tenerlo más presente. ¡Ha pasado tanto este año, que siento que pasó demasiado tiempo! Todo mal, lo debería tener más claro. Pero sí es una fecha importante. Este regreso ha sido muy bonito para mí. Son siete años sin sacar un álbum y los conciertos son un gran éxito en la actualidad. La gente ha sido muy amorosa y mi equipo también. Está en todo. Mi disco va a marcar mi carrera para siempre. Prometo tenerla más presente.

En sus redes sociales ha hablado abiertamente de sus crisis de ansiedad y cómo las enfrenta ahora que está de gira. ¿Cómo sería un día perfecto para usted?

El día perfecto no existe, pero el que mejor puedo estar es el que sea un día tranquilo, en el que pueda hacer todo lo que necesito. Me sentí mal sobre el escenario la semana pasada, pero en realidad ese fue un día en el que parecía que yo estaba bien, estaba tranquila y con energía. Pero cuando me dio el ataque de ansiedad, me di cuenta de que no era así, normalicé estar apurada y no hacer todo lo que mi cuerpo necesita. No había comido, dormido ni hidratado muy bien. Andaba a la carrera tratando de hacer todo. Mi día perfecto sería no estar acelerada y vivir más consciente. Los ataques de ansiedad me recuerdan que debo dar un pare. Igual me alegro de que me vaya tan bien en el trabajo.

Ser transparente también es doloroso

Un proceso tan íntimo como volver a nacer es una metáfora potente y que conlleva la liberación de cosas dolorosas. Pero ¿cuál fue la canción que más le costó hacer? Carla lo explica.

“Todas las canciones me hicieron sentir bien al escribirlas. Pero Hacia dentro, la que abre el disco, me costó mucho. Es una canción que mi esposo me hizo notar: ‘Todas las que tienes están bonitas, pero hay algo que no estás diciendo. Has sufrido mucho y no hablas’. Y era cierto, me estaba guardando algo. Me dijo que el ser real es lo que hace que conecte con mis fans. Yo no quería volver a ese lugar oscuro, yo estaba muy triste. Pero me senté y la hice en 10 minutos. Llena de lágrimas. Pero fue fácil. Estaba negando una parte de mí que tenía miedo de revisitar. Si busco el demo te puedo asegurar que lo grabé llorando, no cantando, llorando. Era difícil para mí aceptarlo. Yo quiero decirle a mis fans que es importante ser transparente y que la vida no es perfecta. Hay que aprender que uno también está en el suelo y no tienes alas para volar y tomarte tu tiempo para reponerte”.

Más del show

“Es un show que está dividido en etapas para renacer. Me inspiré en el libro de la doctora Elisabeth Kübler-Ross, quien estudia la muerte. Estas etapas son la forma que tenemos para enfrentar lo que va a venir y creo que para renacer, hay que morir un poquito. Vamos a llevar mucho juego de luces. Me gusta mucho Ecuador, siempre que voy me reciben muy bien. Además, tengo una amiga que hice cuando fui a la escuela de francés en París. Ella se llama Michelle y ahora la voy a volver a ver”, explica la artista.

Las etapas a las que se refiere y por las que transitan las personas en proceso de duelo son negación, ira, pacto/negociación, depresión y aceptación. A cada una le atribuye varias de sus canciones del pasado y presente.