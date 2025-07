Ruptura Shakira y Piqué: fans comparten video que mostraba el desprecio del jugador

La ruptura entre la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué confirmada en junio de 2022, tras 12 años de relación, continúa siendo un tema candente en las redes sociales. Recientemente, un video compartido por una cuenta de fans en TikTok (@_.shakiraxspain._) ha reavivado el interés del público, al mostrar varios momentos incómodos, como el que se dio durante una ceremonias del FC Barcelona, en la que Piqué parece ignorar a Shakira mientras ella intenta felicitarlo.

Shakira y Gerard Piqué no llegan a un acuerdo sobre la venta de su lujosa mansión Leer más

Videos virales reavivan el debate



El clip, que muestra data de hace varios años, captura a Shakira intentando abrazar con entusiasmo a Piqué mientras es reconocido como jugador. Sin embargo, el exdefensor del Barcelona la esquiva para saludar al entonces presidente del club, Josep Maria Bartomeu, dejando a Shakira visiblemente afectada. También, en la recopilación, hay una escena en la que ambos llegan a un lugar y, rápidamente, Piqué estira la mano para que Shakira lo suelte.

RELACIONADAS El emotivo discurso de Shakira a favor de los migrantes en los Grammys

No solo son estos tipos de gestos, sino también exponen breves videos donde el español molesta de forma un poco agresiva. Todo esto, interpretado por muchos como un desplante, y del que ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde los seguidores de la artista expresan indignación y tristeza, señalando que el video refleja una falta de respeto y reciprocidad en la relación.

La pareja, que comparte dos hijos, Milan y Sasha, puso fin a su relación en medio de rumores de infidelidad por parte de Piqué, aunque nunca se presentaron pruebas concluyentes y ninguno lo ha afirmado. Desde entonces, Shakira ha canalizado su experiencia personal en su música, con canciones como Monotonía y su colaboración con Bizarrap, que han resonado con millones de fans por sus letras introspectivas y provocativas. Por su parte, Piqué ha avanzado en su vida personal con Clara Chía Martí y en su carrera como empresario, enfocándose en proyectos como la Kings League y en el FC Andorra.

Un vínculo aún bajo el escrutinio público

Los hijos de Shakira, Milan y Sasha, sorprenden como músicos: así es su primer tema Leer más

El video, que se ha hecho viral con miles de reproducciones, ha sido descrito por los fans como una evidencia de las tensiones que marcaron los últimos años de la relación. Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales piden cautela, argumentando que el clip, descontextualizado, no necesariamente refleja la totalidad de su vínculo. La publicación en TikTok, acompañada de un mensaje emotivo sobre el amor no correspondido de Shakira, ha intensificado el apoyo hacia la cantante, especialmente en países de Latinoamérica, donde su reciente gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha sido un éxito rotundo.

Mientras Shakira continúa brillando en los escenarios y Piqué se consolida en el mundo del entretenimiento digital, este tipo de publicaciones demuestra que la historia de su separación sigue siendo un tema de interés global, con los fans analizando cada detalle de su pasado compartido.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO