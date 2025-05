Los hijos de Shakira, Milan y Sasha, sorprenden como músicos: así es su primer tema

Shakira no puede ocultar su orgullo. Esta vez no fue ella la estrella del escenario, sino sus hijos, Milan y Sasha, quienes a los 12 y 10 años respectivamente, dieron un paso en su naciente carrera musical. Los pequeños debutaron como artistas en la gala de la fundación Let It Beat en Miami, y desde entonces, las redes sociales no han parado de hablar de ellos.

Milan en la batería y Sasha al micrófono

Durante el evento, Sasha presentó The One, una canción que escribió e interpretó con apenas 10 años. Mientras tanto, su hermano mayor, Milan, se lució en la batería, mostrando habilidad para el instrumento musical. La presentación formó parte del proyecto Next Generation of Artists, una iniciativa que impulsa a jóvenes talentos en el ámbito musical.

Shakira compartió su emoción

Shakira, conmovida por la actuación de sus hijos, compartió su emoción en redes sociales: "Este año, Milan ha compuesto canciones que me han hecho llorar de emoción, y Sasha ha dedicado horas al piano, descubriendo su voz".

Aunque ya habíamos escuchado sus voces en Acróstico, tema incluido en el álbum más reciente de Shakira, Las mujeres ya no lloran, esta fue la primera vez que Milan y Sasha brillaron por cuenta propia, sin el acompañamiento vocal de su madre. Y vaya que lo hicieron: en un video publicado por la academia Let It Beat, se los ve interpretando The One, tema que forma parte del álbum colaborativo All For You, producido por los argentinos Guillermo Vadalá y Nerina Nicotra, con el respaldo de Sony Music Latin.

Milan y Sasha debutaron en la industria musical Cortesía

Hijos de una superestrella global y de un exfutbolista de élite como Gerard Piqué, Milan y Sasha han dejado claro que su vocación no está en la cancha, sino en el estudio de grabación y sobre los escenarios. Su debut no fue solo una presentación escolar: fue un grito de identidad artística que los pone en la mira de la industria musical.

Y como si fuera poco, ya hay fecha para el primer videoclip del dúo: este domingo 11 de mayo se lanza oficialmente el video de The One. La cuenta regresiva ya empezó.

