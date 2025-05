Karol G calló su pasado durante años: esto revela su nuevo documental en Netflix

Karol G se despoja de los filtros y los escenarios luminosos para mostrar su verdad en Mañana fue muy bonito, el documental que estrenó recientemente en Netflix. Más allá de una pieza promocional de su exitosa gira mundial, la producción dirigida por Cristina Costantini revela las cicatrices emocionales, los momentos de triunfo, y las batallas personales que la han forjado.

Uno de los testimonios más conmovedores de Karol G, nacida en Medellín (Antioquia, Colombia), es la revelación del abuso de poder que sufrió a los 16 años por parte de su entonces representante, una experiencia tan traumática que estuvo a punto de hacerla renunciar a la música.

Con una narrativa honesta, Karol G —cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro— relata que el hombre, triplicándole la edad, condicionó su futuro profesional a una relación sentimental. “Me dijo que si no pasaba nada entre nosotros, lo de la música no iba a funcionar”, narra entre lágrimas. Esta confesión es solo una de las muchas revelaciones que el documental presenta, evidenciando las barreras que ha tenido que romper en una industria que aún arrastra conductas machistas.

Lo vivimos, lo cantamos y lo lloramos, ahora lo vamos a revivir junto a la Bichota. ❤️‍🔥🥺 ’Karol G: Mañana fue muy bonito’ llega a Netflix el 8 de mayo. pic.twitter.com/7cIVfX6E2H — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 22, 2025

La bichota, como también es llamada por sus fans, abrió su corazón sobre uno de los capítulos más dolorosos de su vida: su relación con el reguetonero puertorriqueño Anuel AA. La artista paisa confiesa que aquella historia de tres años fue una de las etapas más oscuras que ha atravesado.

Anuel y Karol G terminaron su relación en 2021. GETTY IMAGES

“Mi relación pasada fue muy tóxica... salir de ahí fue muy difícil. Me despertaba sintiendo que me iba a morir, que no valía nada como persona y no podía reconocer el éxito ni la grandeza”, dice con voz temblorosa.

La intérprete de Mi ex tenía razón admite que llegó a sentirse atrapada, sin fuerzas para salir de esa situación: “Uno sufre tanto que no se quiere ir para no sufrir más. Fue una ‘fucking’ pesadilla, un infierno”. Sin embargo, en medio del dolor encontró una forma de canalizarlo: su música.

“Lo más bonito que me dejó fue que, a través de mis canciones, pude hablar por muchas personas que no saben cómo expresar lo que sienten”, añade, revelando que ese proceso creativo fue su mayor forma de catarsis.

Más que una gira: feminismo, legado latino y amor sin poses

Mañana fue muy bonito también muestra el ascenso meteórico de Karol G, quien en 2024 se convirtió en la primera mujer latina en llenar cuatro veces el estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España). El filme mezcla los ensayos, los camerinos, los vuelos y el frenesí de los conciertos con momentos profundamente íntimos.

Desde las lágrimas tras una fallida noche de estreno en Las Vegas hasta su emotivo homenaje a Selena Quintanilla en San Antonio, Texas, donde canta Como la flor ante miles de personas. Asimismo, muestra cómo le propuso a Shakira colaborar en el sencillo TQG, cuyo video fue grabado en España y se convirtió en todo un éxito.

La canción 'TQG' donde colaboran las colombianas, pertenecen al albúm "Mañana será bonito". instagram @shakira

La producción también abre una ventana a su vida amorosa con Feid, tambien cantante del género urbano y su actual pareja, con quien comparte anécdotas sencillas. Todo esto entrelazado con la música que ha marcado su evolución emocional: desde Mientras me curo del cora hasta Milagros, su más reciente sencillo que acompaña el estreno del documental.

Feid y Karol G Instagram

Karol G aprovecha este formato audiovisual para agradecer a su comunidad latina, hablar de salud mental, feminismo, migración y del impacto de su fundación Con Cora, que llevó a estudiantes colombianas a la NASA. En cada historia, en cada confesión, hay un mismo mensaje: la resiliencia es una forma de amor propio.

