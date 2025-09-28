Expreso
José José
José José, el popular artista de música romántica.Instagram

José José: Una colección en homenaje al cantante mexicano

El 28 de septiembre se recuerdan seis años de su partida

Ciudad de México se viste de gala para recordar al Príncipe de la Canción. En la Casa de Cultura Azcapotzalco se inauguró la exposición José José: Colección Privada, un homenaje al ídolo nacido y criado en la colonia Clavería, muy cerca de ahí.

No es casualidad que esta alcaldía haya sido la elegida: además de ser su lugar de origen, también se encuentra la estatua de bronce en el Parque de la China, donde miles de fans han dejado flores y recuerdos.

La muestra estará abierta hasta  noviembre, y lo mejor de todo: la entrada es gratuita. Los asistentes podrán disfrutar de fotografías inéditas junto a su exesposa Anel Noreña y sus hijos José Joel y Marysol Sosa, además de vestuarios legendarios, instrumentos que dieron vida a sus interpretaciones, y una valiosa colección de discos y premios.

Aniversario de fallecimiento

El 28 de septiembre de 2025 se cumplen seis años de la partida de José José, una fecha que sus seguidores aprovechan para rendirle homenaje. El legado del intérprete de El Triste, quien saltó a la fama en el Festival de la Canción Latina en 1970, sigue vivo en la memoria colectiva.

Hijo de una familia de músicos, José Rómulo Sosa Ortiz debutó en 1969 con el disco Cuidado. Su voz poderosa, cargada de emoción y sentimiento, lo llevó a conquistar escenarios internacionales y a ganarse, con justicia, el título eterno de Príncipe de la Canción.

Las complicaciones de salud

José José, murió a los 71 años en Florida, EE.UU., a causa de complicaciones de salud ocasionadas por el cáncer de páncreas que padecía.

La noticia fue confirmada por familiares como su hijo José Joel, quien publicó un crespón negro en sus redes sociales; y por la Secretaría de Cultura del gobierno de México, que lamentó el fallecimiento de quien calificaron como "una de las voces más queridas de México".

