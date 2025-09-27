Raphael canceló un concierto por motivos de salud

El cantante tenía previsto un show en el Recinto Ferial IFEZA de Zamora, España

Raphael es uno de los cantantes más destacados de todos los tiempos.

El mes de junio, tras varios meses enfocado en su recuperación por un linfoma cerebral, Raphael volvió a los escenarios. Sin embargo, el artista ha causado preocupación luego de que su equipo anunció la cancelación de un concierto gratuito en el Recinto Ferial IFEZA de Zamora, España, por motivos de salud.

La Fundación Caja Rural, organizadora del evento, informó que el equipo del cantante les comunicó la decisión. “Lamentamos comunicar que, por motivos médicos derivados de un proceso gripal, el artista no podrá ofrecer el concierto previsto”, publicaron en su cuenta oficial de Instagram.

“Esta decisión ha sido transmitida por la oficina de representación del artista, que expresa su pesar por las molestias ocasionadas y agradece la comprensión y el apoyo del público, la organización y los medios de comunicación”, añadieron en el comunicado.

Mantiene en agenda otros conciertos

Tras este imprevisto en Zamora, Raphael mantiene en agenda cinco presentaciones para octubre: el 4 en la plaza de toros de Murcia, el 11 en el Auditorio Kursaal de San Sebastián, el 18 en la plaza de toros de Almería y los días 24 y 25 en el Auditorium de Palma de Mallorca.

Un año complicado

El 2025 ha sido un año difícil para el intérprete. En diciembre pasado debió ser hospitalizado luego de sufrir dificultades en el habla durante una grabación en Televisión Española.

En ese momento se descartó un ictus, pero los médicos confirmaron un linfoma cerebral primario con dos nódulos en el hemisferio izquierdo. Esto lo obligó a someterse a un tratamiento específico y a cancelar su gira internacional por Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico y México.

¿Qué es el linfoma cerebral?

El linfoma cerebral es un tipo de tumor cerebral poco frecuente, que se origina a partir de los linfocitos (que son células normales de la sangre y del sistema linfático) y afecta al sistema nervioso central.

De acuerdo al Centro de Investigación del Cáncer de Reino Unido "el linfoma primario es una enfermedad en la que se forman células malignas (cancerosas) en el tejido linfático del cerebro o la médula espinal".

Pero aunque se trata de un padecimiento infrecuente, se ha registrado un incremento de los casos de este tipo particular.

Y estadísticas del Instituto Nacional de Cáncer en EE.UU. indican que se ha convertido en el segundo tipo de tumor cerebral más diagnosticado en ese país.

Por lo general, se presenta en personas que tienen el sistema inmunológico afectado por enfermedades como el VIH o virus de Epstein-Barr, entre otras condiciones.

