Bad Bunny lo confirma: encabezará el show del Super Bowl 2026

La presentación del artista puertorriqueño en la final deportiva está programada para febrero de 2026

Bad Bunny será el artista principal del Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, que se transmitirá en vivo el 8 de febrero de 2026 desde el Levi’s Stadium en Santa Clara, California. El espectáculo es producido por Roc Nation y Jesse Collins, con dirección de Hamish Hamilton.

La declaración de Bad Bunny

“Lo que estoy sintiendo va más allá de mí”, señaló el artista en un comunicado. “Es por quienes estuvieron antes que yo y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL”.

Esta será la segunda vez que Benito Antonio Martínez Ocasio participe en el evento, luego de haber sido invitado en la presentación de Shakira y Jennifer Lopez en 2020.

Jay-Z, fundador de Roc Nation, destacó: “Lo que Benito ha hecho y continúa haciendo por Puerto Rico es verdaderamente inspirador. Nos sentimos honrados de tenerlo en el escenario más grande del mundo”.

La trayectoria del intérprete incluye cuatro álbumes número uno en la lista Billboard 200, 113 entradas en el Hot 100 y tres premios Grammy. Su más reciente álbum, Debí Tirar Más Fotos, debutó en el primer lugar del listado en enero de 2025, y cada una de sus 17 canciones ingresó al Hot 100.

En paralelo, realizó una residencia de 30 fechas en Puerto Rico, que contó con múltiples invitados y gran repercusión económica para la isla.

Por esta razón invitaron a Bad Bunny al Super Bowl

Jon Barker, vicepresidente de producción global de eventos de la NFL, señaló: “Bad Bunny representa la energía global y la vitalidad cultural que definen la música actual. Su capacidad para conectar géneros, idiomas y audiencias lo convierte en la elección natural para este escenario”.

El espectáculo de medio tiempo se transmitirá por NBC y marcará el cuarto año consecutivo con Apple Music como patrocinador principal. Oliver Schusser, vicepresidente de música, deportes y Beats en Apple, indicó: “Su música no solo ha roto récords, sino que ha llevado a la música latina al centro de la cultura pop. Estamos entusiasmados de presentar este show histórico”.

