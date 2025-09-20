Bad Bunny en Puerto Rico: mira aquí gratis su concierto final ‘Una Más’

Una de las funciones de la residencia de Bad Bunny “No Me Quiero Ir de Aquí”.

El increíble cierre de la residencia No Me Quiero Ir de Aquí de Bad Bunny se transmitirá gratis y en vivo para todo el mundo. El concierto final, titulado “Una Más”, se llevará a cabo en el Coliseo José Miguel Agrelot este sábado 20 de septiembre, y estará disponible a través de Amazon Music, Prime Video y el canal de Twitch de Amazon Music.

RELACIONADAS Dónde ver en vivo el último concierto de Bad Bunny en Puerto Rico

¿Cómo ver “Una Más” desde cualquier país?

Fecha y hora del streaming: Sábado 20 de septiembre de 2025 a las 8:30 p.m. ET (hora del Este de EE. UU.), lo que equivale a las 7:30 p.m. en Ecuador

Plataformas disponibles: App de Amazon Music, Prime Video y el canal oficial de Amazon Music en Twitch (@AmazonMusic)

Costo: La transmisión es totalmente gratuita para miembros de Amazon Prime. Si aún no eres miembro, puedes acceder a una prueba gratuita de 30 días

Link directo a App de Amazon Music

Link directo a Prime Video

Link directo al canal oficial de Amazon Music en Twitch

Concierto final de Bad Bunny en Puerto Rico: fecha, hora y cómo verlo en vivo Leer más

Para quienes estén en Puerto Rico

La función presencial es exclusiva para residentes con número de teléfono válido en Puerto Rico, quienes se registraron previamente y consiguieron acceso a la preventa. El evento conmemorará el octavo aniversario del huracán María y será una emotiva despedida después de una residencia récord de 30 funciones agotadas

La popular gira de Bad Bunny

La residencia “No Me Quiero Ir de Aquí” de Bad Bunny en Puerto Rico se convirtió en uno de los hitos más importantes de su carrera. Con más de 30 funciones agotadas en el Coliseo de San Juan, el artista reafirmó su conexión con la isla y con los fanáticos que lo han acompañado desde sus inicios. Cada presentación fue un repaso de sus mayores éxitos y un homenaje a la cultura boricua, consolidando su estatus como el máximo exponente del reguetón y la música urbana a nivel mundial.

RELACIONADAS Bad Bunny lidera los Billboard de música Latina 2025 con récord de nominaciones

Esta última etapa llega después de un recorrido internacional marcado por estadios llenos en América y Europa. Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, ha logrado que sus giras se conviertan en fenómenos culturales, rompiendo récords de asistencia y recaudación. Su capacidad de fusionar reguetón, trap latino y sonidos experimentales lo ha llevado a ser reconocido como uno de los artistas más influyentes de la música global en la última década.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.