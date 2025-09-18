Dónde ver en vivo el último concierto de Bad Bunny en Puerto Rico

La transmisión global será el 20 de septiembre; usuarios de DGO y DIRECTV con Prime podrán acceder en Ecuador

Bad Bunny en escena en el Coliseo José Miguel Agrelot: su último show en Puerto Rico será transmitido en vivo a nivel mundial.

La mundialmente reconocida estrella de la música latina Bad Bunny culminará sus históricas presentaciones en Puerto Rico con la transmisión por streaming de su último concierto titulado “No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más”.

Cuándo y cómo ver el show desde Ecuador

El show, que corona sus 30 conciertos récord en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, se podrá ver en vivo el próximo sábado, a las 19:30, por Prime Video, el servicio incluido en las suscripciones de los usuarios de DIRECTV y de la plataforma de streaming y TV en vivo DGO.

Una fecha con significado especial

El concierto coincide con el octavo aniversario del paso del Huracán María, que devastó la isla y marcará el inicio de la gira mundial del último álbum de Bad Bunny, “Debí tirar más fotos”, que arrancará en República Dominicana y que en febrero llegará a Buenos Aires.

En la transmisión de “No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más”, Bad Bunny promete repasar los grandes éxitos y se espera la presencia de invitados especiales.

Paso a paso: cómo acceder a DGO

Los interesados en suscribirse a DGO deberán acceder a la web oficial http://www.directvgo.com/ donde encontrarán las distintas opciones de planes con detalles de costos y servicios, y que incluyen el acceso sin costo adicional a Prime Video.

Una vez elegida la opción y cerrada la contratación, el usuario podrá descargar la app en su Smart TV, smartphone, tablet o acceder vía web para empezar a disfrutar de la grilla, que incluye las mejores series, películas, documentales, canales en vivo y transmisiones de eventos deportivos y espectáculos.

