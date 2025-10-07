‘Monstruo: La historia de Lizzie Borden’ ha comenzado su rodaje

La siguiente temporada de la serie ‘Monster’ de Netflix ya tiene nombre. Por primera vez con una protagonista femenina

Ella Beatty da vida a la asesina Lizzie Borden en la nueva temporada de ‘Monster’.

Un hacha ensangrentada y una mujer absuelta que se convirtió en mito. Más de un siglo después, la infame Lizzie Borden regresa al centro del escenario en la temporada 4 de Monster, la antología de true crime de Ryan Murphy para Netflix.

Por primera vez, el 'monstruo' es femenino. Ella Beatty encarna a la sospechosa de los brutales asesinatos de su padre y madrastra, en una serie que promete desentrañar los secretos de abuso, género y sensacionalismo mediático.

Anunciada en julio de 2025, la producción arranca en Los Ángeles, dirigida por Max Winkler en su episodio piloto.

Con un elenco repleto de veteranos del Murphyverse, esta entrega llega tras el éxito de The Ed Gein Story, estrenada el 3 de octubre de 2025, consolidando a Monster como el buque insignia de Netflix en true crime, con más de 1.000 millones de horas vistas en su debut.

Detalles de la producción

La serie revive el caso del 4 de agosto de 1892, cuando Andrew y Abby Borden fueron hallados mutilados en su hogar. Lizzie, de 32 años, fue juzgada en 1893 y absuelta por falta de pruebas, pero el escándalo la inmortalizó en rimas infantiles estadounidenses: "Lizzie Borden took an axe..." (“Lizzie Borden tomó un hacha…”) y la cultura pop.

Murphy e Ian Brennan explorarán no solo el crimen, sino el juicio, la vida post-absolución de Borden (hasta su muerte en 1927) y temas como el machismo victoriano.

También se profundiza sobre los posibles romances lésbicos con su sirvienta, Bridget Sullivan, un giro que toma como referente a la película Lizzie (2018) con Chloë Sevigny.

A diferencia de adaptaciones previas como The Lizzie Borden Chronicles (2015) o The Legend of Lizzie Borden (1975), esta versión promete el sello Murphy: drama crudo, giros psicológicos y controversia, similar a Dahmer o Menendez.

¿Quiénes conforman el elenco?

Ella Beatty como Lizzie Borden

como Charlie Hunnam como Andrew Borden (padre de Lizzie)

como (padre de Lizzie) Rebecca Hall como Abby Borden (madrastra de Lizzie)

como (madrastra de Lizzie) Vicky Krieps como Bridget Sullivan (sirvienta)

como (sirvienta) Billie Lourd como Emma Borden (hermana de Lizzie)

como (hermana de Lizzie) Jessica Barden como Nance O’Neill (amiga)

Tras Dahmer (2022, #4 en popularidad de Netflix) y Menendez (2024), Monster genera debate por "explotar" tragedias, pero arrasa en ratings. La temporada 4, primera con una mujer al frente, podría feminizar el género true crime.

Expectativas de la audiencia

Ryan Murphy no solo revive fantasmas históricos, sino que los disecciona con bisturí pop: ¿Víctima o verdugo? Monster: The Lizzie Borden Story promete respuestas, o más enigmas, en un mundo obsesionado con el crimen real.

Con Fall River como telón de fondo, esta temporada podría inspirar tours turísticos renovados y debates sobre justicia de género. "Es el momento de Lizzie", dice un usuario a Deadline.

