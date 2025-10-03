Terror, acción y drama: los imperdibles de octubre en DGO

DGO renueva su cartelera con la precuela de “IT”, un thriller con Mark Wahlberg y nuevas temporadas de series destacadas

Octubre llega cargado de emociones para los suscriptores de DGO, la plataforma de streaming y TV en vivo que ofrece acceso unificado a contenidos de HBO Max, Prime Video, Disney+, Paramount+ y su señal exclusiva DSPORTS. Con el nuevo plan Combo TV + Streaming, los usuarios podrán disfrutar de estrenos de series, películas, documentales y canales en vivo desde una sola cuenta.

Entre los títulos más esperados del mes destaca la serie IT: Bienvenidos a Derry, la precuela de las exitosas películas de terror dirigidas por Andy Muschietti. Este nuevo proyecto, disponible desde el domingo 26 de octubre en HBO Max, expande el universo creado por Stephen King y promete mantener a los fanáticos al borde del asiento.

RELACIONADAS DGO lanza en Ecuador un plan único con TV y cinco plataformas de streaming

En el ámbito del cine, Mark Wahlberg regresa con fuerza en Juego sucio, una película de acción donde interpreta a un ladrón profesional en busca del golpe más arriesgado de su carrera. El film ya está disponible en Prime Video, acompañado por el estreno de Culpa nuestra, la entrega final de la trilogía romántica basada en las novelas de Mercedes Ron, que llega el jueves 16.

El catálogo de octubre también incluye propuestas como Exterminio: La evolución, una nueva película de terror en HBO Max (sábado 4); el documental 7.10 Sur Rojo en DNEWS, que retrata el ataque de Hamas a Israel en octubre de 2023, y se emitirá el lunes 6 a las 20:00; así como la serie juvenil musical Playback: una somos dos, que aterriza en Disney+ el miércoles 29.

Por su parte, Paramount+ trae de vuelta el drama criminal Mayor of Kingstown con su cuarta temporada, protagonizada por Jeremy Renner y Edie Falco, desde el domingo 26.

RELACIONADAS Dónde ver en vivo el último concierto de Bad Bunny en Puerto Rico

Un solo plan, múltiples plataformas

El plan Combo TV + Streaming de DGO permite acceder a más de 80 canales de televisión, cobertura exclusiva de eventos deportivos a través de DSPORTS, y lo mejor del catálogo de las cinco plataformas incluidas. Los usuarios pueden contratar el servicio en www.directvgo.com/ec/home, con opciones desde $19,99 mensuales, y acceder a los contenidos desde Smart TVs, smartphones, tablets o vía web.

DGO se consolida así como una opción ideal para cinéfilos, fanáticos del deporte y amantes de las series, garantizando una experiencia de entretenimiento completa, accesible y centralizada.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!