DGO lanza en Ecuador un plan único con TV y cinco plataformas de streaming

El “Combo TV + Streaming” ofrece 80 señales, DSPORTS y acceso a Disney+, HBO Max, Prime Video y más por U$S29,99

“DGO integra en un solo plan televisión en vivo, deportes y las principales plataformas de streaming.”

DGO presentó en Ecuador una alternativa de suscripción que reúne lo mejor de la televisión y el streaming en un solo plan. La nueva opción, denominada “Combo TV + Streaming”, incluye más de 80 señales de TV, lo mejor del deporte con DSPORTS y acceso a los contenidos de Disney+, HBO Max, Prime Video, Paramount+ y la propia plataforma DGO, todo por un precio único de U$S 29,99 mensuales y en una sola factura.

Una experiencia potenciada

Con esta propuesta, DGO amplía la experiencia de los usuarios, al integrar más de 10.000 títulos On Demand junto con los contenidos exclusivos de las principales plataformas. El plan combina televisión en vivo, películas, series, documentales y eventos deportivos en un solo ecosistema digital, con la ventaja de centralizar los pagos y simplificar gestiones.

“Con sus nuevas propuestas de suscripción, DGO redefine la forma de acceder al entretenimiento en el hogar. Gracias a un modelo integrado, las familias pueden disfrutar de una experiencia más ordenada, conveniente y económica, sin perder acceso a una amplia oferta de contenidos de calidad”, destacó Santiago Carrión, marketing Lead de DIRECTV Ecuador.

El valor deportivo de DGO

Uno de los diferenciales de la plataforma es su propuesta deportiva. Además de la extensa grilla televisiva, los suscriptores tienen acceso a DSPORTS, la señal que transmite y cubre lo mejor del deporte nacional e internacional, desde ligas de fútbol hasta torneos de otras disciplinas.

Paso a paso: cómo acceder al nuevo plan

Los interesados en el nuevo “Combo TV + Streaming” deben ingresar a la página oficial: www.directvgo.com/ec/home

, donde se encuentran los distintos planes disponibles:

Plan básico: desde U$S 19,99

Plan Streaming: el nuevo paquete con TV + streaming, por U$S 29,99

Plan Full: la opción más completa, con beneficios adicionales

Tras elegir la suscripción, el usuario podrá descargar la app en su Smart TV, smartphone, tablet o acceder vía web. Desde allí, podrá disfrutar de canales en vivo, películas, series y eventos deportivos de forma sencilla y en cualquier momento.

Una propuesta para todos los gustos

DGO se presenta como una opción ideal para cinéfilos, fanáticos del deporte y amantes de las series. Con un catálogo amplio, multiplataforma y fácil de usar, la plataforma garantiza entretenimiento de calidad sin complicaciones de facturación ni múltiples accesos.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.