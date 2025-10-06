Netflix, Prime Video y los estrenos de octubre de 2025 en plataformas de video

Descubre cuales son las novedades en las plataformas de streaming en octubre

Monstruo: la historia de Ed Gein (Netflix) y It: Bienvenidos a Derry (Max) lideran los estrenos de octubre de 2025 en plataformas de streaming, un mes dominado por el terror y el true crime.

El mes de octubre de 2025 llegó cargado de estrenos para los suscriptores de las principales plataformas de streaming, donde el género del terror y el true crime domina la oferta en vísperas de Halloween. Plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Max (antes HBO Max) y Disney+ lanzan series, documentales y películas que exploran desde la mente de asesinos seriales hasta spin-offs de terror clásico y dramas políticos.

RELACIONADAS El Festival Internacional de Cine de Quito celebra 10 años con una nueva edición

Netflix presenta la tercera entrega de su antología Monstruo, enfocada en Ed Gein, mientras que Max apuesta por la precuela del universo de Stephen King, It: Bienvenidos a Derry, y Prime Video estrena el documental de la estrella John Candy y dramas de acción, lo que asegura una cartelera variada para todos los gustos.

Netflix



Charlie Hunnam da vida a Ed Gein, el temido “Carnicero de Plainfield”, en la tercera temporada de Monstruo de Netflix, una historia basada en el asesino que inspiró Psicosis. Netflix

Netflix apuesta fuerte por el true crime y las historias basadas en hechos reales. El estreno central del mes, que llegó el 3 de octubre, es la serie Monstruo: la historia de Ed Gein, la tercera temporada de la antología de Ryan Murphy que explora la vida del Carnicero de Plainfield.

En el ámbito documental, la plataforma refuerza su catálogo con títulos como Mi padre, el asesino BTK (10 de octubre) y El monstruo de Florencia (22 de octubre), manteniendo su dominio en el género. En cuanto a series de ficción, la tercera temporada de la aclamada La diplomática (16 de octubre) regresa con más intriga política.

Estrenos de películas en Netflix:

1 de octubre: Austin Powers en Miembro de Oro (Austin Powers in Goldmember) — Disponible

1 de octubre: Austin Powers: El Agente Internacional del Misterio (Austin Powers: International Man of Mystery) — Disponible

1 de octubre: Austin Powers: El Espía Seductor (Austin Powers: The Spy Who Shagged Me) — Disponible

1 de octubre: NCIS (temporadas 18–19) — Disponible

2 de octubre: Rockstar: Duki Desde el Fin del Mundo (Rockstar: DUKI from the End of the World) — Disponible

3 de octubre: Monstruo: La Historia de Ed Gein (Monster: The Ed Gein Story) — Estreno

3 de octubre: Steve — Disponible

5 de octubre: Mi Villano Favorito 3 (Despicable Me 3) — Disponible

9 de octubre: Maze Runner: Correr o Morir (The Maze Runner) — Disponible

9 de octubre: Maze Runner: Prueba de Fuego (Maze Runner: The Scorch Trials) — Disponible

9 de octubre: Maze Runner: La Cura Mortal (Maze Runner: Death Cure) — Disponible

10 de octubre: La Mujer en la Cabina 10 (The Woman in Cabin 10) — Estreno

16 de octubre: La Diplomática (The Diplomat) (temporada 3) — Estreno

17 de octubre: El Vecino Perfecto (The Perfect Neighbor) — Disponible

21 de octubre: The Walking Dead: Daryl Dixon (temporada 2) — Disponible

21 de octubre: ¿Quién Mató a los Expos de Montreal? (Who Killed the Montreal Expos?) — Estreno

23 de octubre: Nadie Quiere Esto (Nobody Wants This) (temporada 2) — Estreno

24 de octubre: Una Casa de Dinamita (A House of Dynamite) — Estreno

27 de octubre: Vientos Oscuros (Dark Winds) (temporada 3) — Disponible

28 de octubre: Pesadillas de la Naturaleza: Perdidos en la Selva (Nightmares of Nature: Lost in the Jungle) — Estreno

30 de octubre: Juan Gabriel: Debo, Puedo y Lo Haré (Juan Gabriel: I Must, I Can, I Will) — Estreno

30 de octubre: The Witcher (temporada 4) — Estreno

Además, la plataforma celebra Halloween sumando a su catálogo clásicos de terror como la saga de Destino Final y Pesadilla en Elm Street.

Amazon prime video



Culpa Nuestra regresa con más drama, amor y decisiones que cambiarán el destino de Noah y Nick. Prime Video España

Detalles de la nueva película 'The Social Reckoning' Leer más

Amazon Prime Video equilibra su oferta con comedias, romances y documentales de alto perfil. Uno de los lanzamientos más esperados en el género documental es John Candy: I Like Me (10 de octubre), producido por Ryan Reynolds, que ofrece una mirada profunda a la vida de la recordada estrella de la comedia.

En el ámbito de series, Prime Video estrena Zoomers (3 de octubre) y, hacia finales de mes, añade series esperadas como Lazarus (22 de octubre), una serie de intriga de Harian Coben, y la segunda temporada de la serie de animación para adultos Hazbin Hotel (29 de octubre).

Estrenos de películas en Amazon Prime Video:

1 de octubre: Juega Sucio (Play Dirty) — Estreno

1 de octubre: Sillas de Montar Ardientes (Blazing Saddles) — Disponible

1 de octubre: La Novia de Frankenstein (Bride of Frankenstein) — Disponible

1 de octubre: Drácula (1931) — Disponible

1 de octubre: Frankenstein (1931) — Disponible

1 de octubre: Casino Royale (2006) — Disponible

10 de octubre: John Candy: Me Gusto a Mí (John Candy: I Like Me) — Estreno

10 de octubre: Culpa Nuestra — Estreno

17 de octubre: Estafador de Hollywood: Brillo, Glamour y Engaño (Hollywood Hustler: Glitz, Glam, Scam) — Estreno

22 de octubre: Gen V – Final de la Temporada 2

22 de octubre: Lázaro de Harlan Coben (Harlan Coben’s Lazarus) — Estreno

27 de octubre: El Agente de C.I.P.O.L. (The Man From U.N.C.L.E.) — Disponible

31 de octubre: La Mujer en el Patio (The Woman in the Yard) — Estreno

HBO Max

La producción de HBO Max y Warner Bros. retoma el universo de It en la serie Bienvenidos a Derry. HBO MAX

La plataforma Max concentra su poderío en el terror de marca y documentales. Su gran apuesta de octubre es la serie It: Bienvenidos a Derry (26 de octubre), la precuela que expande el universo de Stephen King, enfocándose en los orígenes del demonio Pennywise.

Estrenos de películas en Max (HBO Max):

1 de octubre: Pesadilla en la Calle del Infierno (A Nightmare on Elm Street) — Disponible

1 de octubre: Pesadilla en la Calle del Infierno 2: La Venganza de Freddy (A Nightmare on Elm Street 2: Freddy’s Revenge) — Disponible

1 de octubre: Pesadilla en la Calle del Infierno 3: Guerreros del Sueño (A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors) — Disponible

1 de octubre: Pesadilla en la Calle del Infierno 4: El Amo de los Sueños (A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master) — Disponible

1 de octubre: Pesadilla en la Calle del Infierno 5: El Niño del Sueño (A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child) — Disponible

1 de octubre: Beetlejuice — Disponible

1 de octubre: Viernes 13 (2009) (Friday the 13th) — Disponible

1 de octubre: Freddy vs. Jason — Disponible

1 de octubre: Truco o Travesura (Trick ’r Treat) — Disponible

3 de octubre: Tráiganla de Vuelta (Bring Her Back) — Disponible

7 de octubre: Dr. Sanjay Gupta Reporta: No Tiene por Qué Doler (Dr. Sanjay Gupta Reports: It Doesn’t Have to Hurt) — Estreno

10 de octubre: La Sustancia (The Substance) — Disponible

12 de octubre: La Compañía de Sillas (The Chair Company) (temporada 1) — Estreno

26 de octubre: It: Bienvenidos a Derry (It: Welcome to Derry) — Estreno

30 de octubre: Lo Siento, Cariño (Sorry, Baby) — Disponible

Disney+

La magia de Disney llega con canciones de Halloween de Mickey y Minnie, un plan familiar para esta temporada. Disney Plus

Disney+ se mantiene firme en su estrategia de reforzar el contenido familiar y el universo de sus franquicias. La plataforma estrena la tercera temporada de la serie animada Star Wars: Visions (29 de octubre), que ofrece relatos cortos animados dentro de la galaxia de Star Wars. En cuanto a true crime y misterio, la plataforma añade Muerte en la familia Murdaugh (15 de octubre) y la serie Un asesinato entre nosotros (15 de octubre), diversificando su contenido.

Estrenos de Películas en Disney+:

2 de octubre: Abbott Elementary (temporada 5) — Estreno

2 de octubre: Canciones Festivas de Mickey y Minnie: Halloween (Mickey & Minnie’s Holiday Songs: Halloween) — Estreno

3 de octubre: Marvel: Spidey y sus asombrosos amigos (temporada 4) — Estreno

3 de octubre: Finales de la WNBA (partido 1) — Transmisión

5 de octubre: Finales de la WNBA (partido 2) — Transmisión

8 de octubre: Los hechiceros más allá de Waverly Place (temporada 2) — Estreno

8 de octubre: La suerte: Una serie de casualidades — Estreno

8 de octubre: Finales de la WNBA (partido 3) — Transmisión

10 de octubre: Grey’s Anatomy (temporada 22) — Disponible

10 de octubre: Finales de la WNBA (partido 4) — Transmisión

12 de octubre: Finales de la WNBA (partido 5) — Transmisión

15 de octubre: Murdaugh: muerte en la familia — Estreno

15 de octubre: Finales de la WNBA (partido 6) — Transmisión

16 de octubre: Duck Dynasty: El Regreso (Duck Dynasty: The Revival) — Estreno

29 de octubre: Star Wars: Visions (temporada 3) — Estreno

El mes de octubre de 2025 se distingue por ser una época de competencia intensa entre plataformas, con una clara inclinación hacia el true crime y el terror. Desde el caso de Ed Gein en Netflix hasta el regreso a Derry en Max, los estrenos confirman que el contenido basado en la realidad y el género de miedo son el motor de consumo para la temporada.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!