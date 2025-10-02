Expreso
The Social Network
'The Social Network', es una película que se centra en la creación de Facebook y los conflictos legales y personales que surgieron a raíz de su éxito.X: @THRArchives

Detalles de la nueva película 'The Social Reckoning', secuela de 'The Social Network'

'The Social Reckoning', ya está en proceso de producción y cuenta con un elenco confirmado

  • Verónica Cisneros

Quince años después del estreno de The Social Network, la aclamada cinta de David Fincher que ganó tres premios Óscar y capturó el nacimiento de Facebook, Aaron Sorkin regresa al universo de la red social más influyente del mundo con una secuela cargada de intriga y denuncia.

Sony Pictures ha oficializado el título de la producción como The Social Reckoning (El Juicio Social), programada para su estreno en cines el 9 de octubre de 2026 y promete ser una pieza complementaria que explora las sombras del imperio digital construido por Mark Zuckerberg.

A diferencia de la original, que se centraba en la fundación de la plataforma en 2004 y las traiciones entre sus creadores, The Social Reckoning salta al 2021 y se basa en hechos reales: la filtración de documentos internos de Facebook por la ingeniera Frances Haugen, quien reveló cómo la red priorizaba ganancias sobre la seguridad de los usuarios, creando divisiones políticas, problemas de salud mental y la desinformación global.

El guion, escrito y dirigido por Sorkin, ganador del Óscar por el libreto de The Social Network, sigue a Haugen en su alianza riesgosa con el periodista del Wall Street Journal, Jeff Horwitz, para exponer los secretos mejor guardados de la compañía, culminando en un escándalo que sacudió a Meta (el nuevo nombre de Facebook).

¿A quiénes incluye el elenco principal?

El elenco principal incluye a Mikey Madison (Anora, Better Things), ganadora del premio Óscar a Mejor Actriz en un Papel Protagónico. Ella interpretará a la valiente Frances Haugen, mientras que Jeremy Allen White (The Bear) tendrá el rol de Jeff Horwitz, y Jeremy Strong (Succession) dará vida a un Mark Zuckerberg más maduro y enigmático, reemplazando a Jesse Eisenberg del filme original. 

Recientemente, se sumó Bill Burr en un rol aún no revelado, posiblemente como un editor del Wall Street Journal o un ejecutivo de la red social, según reportes iniciales. 

La producción, que arranca el próximo mes bajo la tutela de Sorkin junto a Todd Black, Peter Rice y Stuart Besser, busca equilibrar la continuidad con la primera película, mientras funciona como un drama independiente sobre responsabilidad y el costo humano de la tecnología.

Lo que opina el público

El anuncio, hecho el 26 de septiembre por Sony, ha generado un revuelo en redes y foros como Reddit, en el que fans debaten si la ausencia de Fincher afectará el estilo visual de la película original.

"Parte de lo que hizo grande a The Social Network fue el choque entre Fincher y Sorkin sobre si Zuckerberg era un genio o un villano", escribió un usuario en Letterboxd, una red social que debate temas de cine. 

Este comentario sumó 700 votos que anticipan un enfoque diferente sobre temas como el impacto de Facebook en la política, incluyendo el asalto al Capitolio de 2021 y la salud mental. 

Críticos tempranos, como los de Variety y The Hollywood Reporter, elogian el tiempo entre cada prouducción: "De la ambición al juicio, es una evolución natural que captura la era post-escándalo de las grandes tecnologías".

The Social Network
Jesse Eisenberg, Brenda Song y Andrew Garfield interpretando a Mark Zuckerberg, Christy y Eduardo Saverin en 'The Social Network'.X: @FilmUpdates

Los dilemas éticos regresan a la pantalla grande 

Con un presupuesto estimado en torno a los 50 millones de dólares, similar al de la original que recaudó más de 224 millones, The Social Reckoning competirá en taquilla con The Legend of Aang: The Last Airbender y el terror Other Mommy.

Zuckerberg, por su parte, ha criticado públicamente la primera película, tachándola de "rara" y distorsionada en sus motivaciones, lo que añade una capa de ironía a esta secuela que lo pinta en su fase más controvertida.

Sorkin, en declaraciones a Deadline, enfatizó: "Es la historia de cómo una ingeniera y un periodista desafiaron a un gigante, recordándonos que la red social tiene un precio". Para los fans de la original, esta no es solo una continuación, sino un ajuste de cuentas con el legado de Facebook en la era posmoderna.

