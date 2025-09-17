Estrenos de cine en Ecuador 18 de septiembre: conoce la lista de películas

Los estrenos en Ecuador del 18 de septiembre de 2025 incluyen una comedia romántica, acción internacional y fantasía emotiva

El gran viaje de tu vida, protagonizada por Margot Robbie y Colin Farrell, se perfila como una buena opción para los amantes del realismo mágico salpicado de humor.

El 18 de septiembre de 2025, la cartelera ecuatoriana recibe tres estrenos que prometen conquistar distintos públicos con historias cargadas de humor, acción y fantasía.

Desde una comedia romántica con sello nacional hasta un thriller internacional y una cinta de realismo mágico, los estrenos de esta semana confirman la diversidad que ofrece el cine contemporáneo.

El fantasma de mi ex: comedia romántica ecuatoriana con humor sobrenatural

El cine ecuatoriano refresca la pantalla grande con El fantasma de mi ex, dirigida por Josué Miranda y protagonizada por Alex Vizuete y Viviana Salame.

La historia sigue a Allan, un librero melancólico incapaz de superar la ruptura con su exnovia Estefanía. Lo que parece una historia común de desamor adquiere tintes sobrenaturales cuando aparecen los espíritus de Julio Cortázar y Medardo Ángel Silva para guiarlo en el difícil proceso de sanar y abrirse a nuevas experiencias amorosas.

La película mezcla diálogos ingeniosos, referencias literarias y situaciones absurdas, lo que la convierte en una propuesta original dentro de la comedia romántica. Además del elenco principal, el filme cuenta con Michella Pincay, Iñaki Moreno, Joselyn Gallardo y Pamela Sambrano.

A ellos se suman Michelle Prendes, Frances Swett, Camila Valencia y Carolina Gordon, quienes aportan frescura y dinamismo a la historia.

Con un humor cercano a lo absurdo y un guiño al legado cultural latinoamericano, esta producción se perfila como una de las comedias nacionales más comentadas del año, explorando cómo incluso los fantasmas del pasado pueden convertirse en aliados inesperados del amor.

Escape explosivo: acción internacional entre Francia y Taiwán

La adrenalina llega con Escape explosivo, una coproducción entre Francia y Taiwán producida por EuropaCorp y respaldada por Taipei Film Commission.

La película sigue a John Lawlor, un implacable agente de la DEA que años atrás cruzó su camino con Joey, una intrépida conductora en Taipei tan hábil como imposible de atrapar.

Aunque entre ellos nació una chispa que no debía convertirse en amor, el destino los reúne 15 años después en un explosivo fin de semana en la capital taiwanesa.

Esta vez, su misión no solo tiene que ver con detener a un narcotraficante millonario, ahora también deben enfrentarse al desafío emocional de revivir un sentimiento que parecía enterrado.

Con espectaculares escenas de persecución, combates cuerpo a cuerpo y un ritmo trepidante, Escape explosivo se inscribe en la tradición del cine de acción internacional, mientras combina drama romántico con secuencias cargadas de tensión.

Estrenada inicialmente en 2024 en Taiwán y Francia, esta película finalmente llega a las salas de Ecuador como una opción imperdible para los amantes de la acción con corazón.

El gran viaje de tu vida: realismo mágico y emociones universales

La propuesta más reflexiva de la semana es El gran viaje de tu vida, dirigida por Kogonada. Esta fantasía romántica reúne a Sarah (Margot Robbie) y David (Colin Farrell), dos solteros que coinciden en la boda de un amigo en común.

Lo que parecía un encuentro fortuito se transforma en un recorrido inesperado cuando un misterioso GPS los conduce a una puerta mágica que los transporta a los paisajes oníricos de sus recuerdos más íntimos.

A través de esta travesía surrealista, reviven amores perdidos, decisiones difíciles y despedidas que marcaron sus vidas, para enfrentarse cara a cara con el peso de su pasado. El relato combina realismo mágico, humor ligero y una poderosa carga emocional.

La propuesta está sostenida por las interpretaciones de Robbie y Farrell, quienes logran transmitir la fragilidad y fortaleza de sus personajes. Visualmente deslumbrante y cargada de simbolismo, la cinta invita a reflexionar sobre las segundas oportunidades, la importancia de la familia y el poder de abrir nuevas puertas hacia un futuro distinto.

El gran viaje de tu vida se perfila como una experiencia cinematográfica que emociona y deja huella en quienes creen que siempre es posible volver a empezar. Vale la pena irla a ver.

