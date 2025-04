Álex Vizuete arma estrategia para cantar

Cuando el actor Álex Vizuete anunció que se retiraba de sus redes sociales, la autora de esta sección lo puso en duda. El actor, que ahora quiere ser cantante, vive de lo que factura, genera…, así que es difícil que por mucho odio que supuestamente le lanzan, deje a su gallina de los huevos de oro.

Todo el show que armó se debe al lanzamiento de un tema. En redes sociales publicó un reel, al ritmo de una nueva canción llamada Marea y en el que se lo ve a él y a una pareja en la playa. Además aparece una fecha: 11-04-2025.

Con ello se confirmó que el supuesto retiro de las redes sociales no era más que una estrategia publicitaria. A Álex Vizuete se lo ha conocido como actor y creador de contenido, no en la faceta musical.

Ellos opinan

El creativo digital Kevin Amaguaña dice que está a favor de Vizuete. “Es un personaje digital, de redes y sabe usarlas. Al generar una estrategia, sabía que iba a tener impacto. Así que estoy con él, porque hizo lo que muchos han hecho: generar. A veces vemos chismes o peleas, solo por subir y ganar notoriedad, y ahora él lo hizo, con un objetivo: promoción”.

Según Farandulero Luis, “desde el principio me di cuenta de que era un show publicitario para lanzar algo y me parece bien. Todos lo hacen, tiene su vida y su carrera en redes, no se va a ir para siempre, eso era algo absurdo. Como siempre con su humor negro. Tantos años que la gente está en redes y sabe lo que ocurre con los artistas y cree todo lo que ven. No sean ilusos y vivan el show con gracia”.

El director de contenido de Viralizados, Jorge Luis Jara, comenta: “Una persona que está cansada de las redes sociales por todo lo que se genera, no lo dice, simplemente se retira si fuera el caso. La gente cree que tiene derecho a insultar, maltratar o humillar porque, supuestamente, el famoso se debe al público. Están equivocados totalmente. Los talentos son normales, la única diferencia es que tienen un trabajo en televisión. Muchos no le entienden su humor sarcástico o negro”.

Para el experto digital Carlos Zúñiga, “el mundo de los influencers es uno de los mejores pagados. La gente cree que es fácil y que simplemente se trata de subir videos bailando. Nada más lejos de la realidad. Existen videos que pueden llegar a hacerse virales y esto suele ser aprovechado para sumarse a estas olas de popularidad. ¿Pero qué pasa después? Generalmente estas personas pasan al olvido. Ahí es donde viene la astucia y ganas de salir adelante de cualquiera, sin importar su condición. Estamos en el tiempo de ‘la economía de la atención’, donde hay que saber monetizar las cuentas en redes sociales y, cuando van decayendo, buscar los mecanismos para hacerlo. Y ahí, vale todo. Es el caso de Álex Vizuete, que se aprovechó de una noticia negativa para hacerla positiva y a su favor”.

Michela Pincay pide oraciones por su hermana

La presentadora Michela Pincay atraviesa un duro momento por la salud de su hermana Iesmin. Ella reza y pide oraciones para que se recupere. En diciembre del 2024 cuando la entrevistamos, comentó que el cáncer le había vuelto, se lo diagnosticaron cuando tenía 23 años. “Mi hermana recayó. Sigue varios tratamientos, también los alternativos. La recuperación es complicada. Ella es mi prioridad y el verdadero motivo de mi tristeza”.

Recientemente Iesmin estuvo de cumpleaños y la presentadora le escribió este mensaje: “Sé que jamás podría sentir por alguien lo que siento por ti porque jamás haría por nadie lo que haría por ti. Jamás querría para nadie lo que quiero para ti, eres el amor más bonito que siento, el más honesto, el más puro, el más real, eres lo que más me importa en la vida”.

