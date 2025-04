Kimberly Cedeño: "Mi casa estaba enferma por las malas energías"

Me pica la lengua . La bailarina cree que los electrodomésticos se le dañaron por la mala vibra de gente envidiosa

A Kimberly Cedeño no le agrada que cualquier persona, sobre todo alguien que no conoce bien, ingrese a su casa. La bailarina le contó a EXPRESIONES que cree en las malas energías y que hay mucha gente mala y envidiosa.

“Hace algunos días vino un grupo invitado por mi esposo, Julián. Desde ahí se me dañaron algunos electrodomésticos, lavadora, refrigeradora y secadora. Todo se dio sin motivo, no se fue la energía eléctrica por las lluvias que han caído. Incluso soñé que mi casa estaba enferma”, relató.

Añadió que no cree en el mal de ojo, “pero como el niño estaba inquieto, no podía dormir y se despertaba llorando desesperadamente, se le pasó un huevo. Tuvo varios accidentes, casi se cae de las escaleras y además se dio contra una pared, se le hizo un chichón. Yo no soy de ponerle cintas rojas a los niños. También hemos echado agua bendita y orado mucho. Desde entonces, la casa se siente más tranquila y nosotros también”.

La esposa del presentador Julián Campos espera un bebé. Está ya en la semana 17. Los primeros meses fueron muy duros por los achaques (vómito, perdió 9 kilos, también tuvo un desprendimiento, pero todo se superó). Kimberly confiesa que se estaba cuidando por el método del ritmo. No pensó que su nuevo hijo llegara tan rápido. Juliancito apenas tiene un año y seis meses. El próximo sábado se conocerá el sexo del nuevo miembro de la familia.

Dayanara extraña a su familia

El 9 de marzo, Dayanara iniciará el reality Tú la vas a pagar en En contacto. Se llama de la misma manera que la canción que acaba de lanzar. Tal vez salga una buena voz del grupo de participantes. Cuando este espacio termine, tiene previsto visitar a su familia (padres, Javier y Cecilia), que ahora vive en Estados Unidos. En Ecuador se encuentran sus abuelitos.

Estar alejada de los seres que le dieron la vida le causa mucho pesar. Cuando su progenitor enfermó con COVID-19, fue muy doloroso para ella. Mientras tanto, disfruta de la acogida que ha tenido su nuevo tema en las diferentes plataformas digitales.

