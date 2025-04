¿Álex Vizuete se retirará de las redes sociales?

La mala onda nunca es buena y menos lanzar odio a través de las redes sociales. El actor Álex Vizuete supuestamente se retirará de estas. En un mensaje en sus historias de Instagram expresó: “Cuánta gente mal intencionada, cuánto odio, cuánto hate. No puedo más, lo intenté, pero no puedo y no quiero. Debido a toda esta marea de odio y malos comentarios, he tomado la decisión de retirarme de las redes sociales. Gracias a todos los que siempre me apoyaron, posiblemente nos veamos algún día”.

Esta avalancha de negatividad aumentó tras clasificar como finalista de MasterChef Celebrity. Además, él y su amigo Víctor Aráuz hicieron una broma de mal gusto sobre un hecho doloroso en la vida de la cantante Ñusta Picuasi. ¿Esta ‘ausencia’ de las redes será verdad o una nueva tomadura de pelo? Raro, porque él, al igual que otros, vive de lo que genera en ellas.

Pinchi ya tiene 13 años

Pinchi, la querida y popular mascota de María Teresa Guerrero, ya tiene 13 años. Está ‘grande’ ya, es decir ‘viejito’. Compartieron por más de 11 años y por ello los seguidores siempre le preguntan por él. Por su avanzada edad, la deportista lo dejó con su exesposo, Danny Glick, quien le dijo tras el divorcio: “Si te lo llevas, por lo viejito que está, le vas a hacer daño. En California no tendrá correa, vive libre, tiene a su hermano Hugo. Está feliz”.

Y tenía razón, porque ella vive en un departamento pequeño en Colorado, con temperaturas bajo cero en invierno. “Tuve que amarrarme el corazón, dejar el egoísmo a un lado y pensar solo en su bienestar. Cada vez que lo vengo a ver, gasto más de mil dólares en Airbnb, pasajes, renta de carro, comida… pero lo hago porque sé que no me queda mucho tiempo con él y quiero estar presente en sus últimos años. Si no estoy con Pinchi es porque lo amo tanto, que lo dejé donde es feliz”. Ahora camina lento y ha subido de peso. María Teresa quiere que su ex lo haga caminar.

José Suárez se operó

El locutor ecuatoriano José Suárez (que vive en España) esperó casi tres años para perder peso a través de una cirugía. Allá se toman más en serio este tipo de procedimientos médicos. Es todo un proceso.

Durante ese tiempo logró adelgazar y por ello los doctores le preguntaron si quería someterse a la cirugía. Firme en su decisión, ingresó al quirófano. No la ha pasado nada bien: dolor abdominal, deseos grandes de vomitar y poquísimas ganas de comer, pero ya se encuentra mejor. Dice estar contento.

