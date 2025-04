Carolina Mella debutará como mamá

Carolina Mella está a punto de debutar como madre (a fines de abril). Mientras dure la ausencia de la comunicadora de RTS, Roselena Vásconez (a quien se ve en varios espacios mañaneros) ocupará su lugar. En las próximas horas el médico debe darle la fecha exacta de su parto (saber si está encajado el niño). Según la directora nacional de noticias, Mariuxi Padilla, luego de su permiso por maternidad se reincorporará al noticiero. En marzo celebró el baby shower, inspirado en El Principito. Su excompañera Teresa Arboleda fue una de las que compartió con Carolina.

En junio 2023, Expresiones la entrevistó. Entonces tenía 40 años y le planteamos la siguiente pregunta: La sociedad ha atormentado a las mujeres que a determinada edad no se han convertido en madres, a lo que ella respondió: “En el último año, he tenido esa conversación conmigo misma. La maternidad no es solo estar embarazada, es hacerse cargo de un ser humano, adoptar no es algo que descarto. Hay mucho amor para dar y eso es lo importante. No me atormenta que a los 40 no haya tenido hijos. Tampoco estoy dispuesta a someterme a ciertos métodos. Incluso mi madre (Gioconda), con su estructura mental, me dijo que no me atormente si no quiero hijos”. Ahora será mamá.

Tras la salida de Luisa Delgadillo, RTS buscó a una nueva comunicadora. En noviembre del año pasado, Carolina se unió al equipo informativo. Es una gran contadora de historias. También trabajó en Ecuavisa y Teleamazonas. Iniciará una nueva etapa que le cambiará la vida. Para ella lo más complicado ha sido elegir el nombre del bebé.

Kevin Amaguaña con negocio propio

Fue parte de Los Hackers, luego Kevin Amaguaña dio el salto a los medios de Vito Muñoz. “No hay mal que por bien no venga”, expresa un refrán popular, porque en estos tuvo mayor protagonismo. Ahora prefirió independizarse. “Me voy agradecido con Vito. Salí por razones de crecimiento personal. Este año me propuse poner una agencia digital y trabajar en lo que soy fuerte, en las estrategias digitales. No es verdad lo que dicen que me sacaban el aire. Era yo el que quería estar siempre trabajando. Poco a poco creceremos con la ayuda de Dios”, dice Kevin, cuya agencia se llamará Makers (Creadores).

La hija de Emma Guerrero

El tiempo vuela. La hija de Emma Guerrero y Fernando Zúñiga, Luciana ya cumplió 4 años. Pronto tendrá una hermana o hermano, su madre espera otro bebé. A la actriz ya se le nota la barriga. Feliz de que llegue.

