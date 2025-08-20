Álvarez: “Confío en la Prefectura; mucho trollcito se opone a la obra en Los Ceibos”

El alcalde dice que la intervención en Los Ceibos cumple la ley y acusa a la oposición de usar “troles” para generar polémica

Álvarez asegura confiar en la Prefectura y critica a “trollsitos” que rechazan la obra en Los Ceibos.

El alcalde Aquiles Álvarez se refirió a la obra en Los Ceibos, a la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga; y defendió nuevamente la legalidad del proyecto y aseguró que los descargos presentados por el Municipio de Guayaquil son sólidos.

“Elijo confiar en que fríamente analicen nuestros descargos. No hemos entregado documentos falsos. Esa documentación fue avalada en su momento”, puntualizó.

Y es que el caso de la intervención en Los Ceibos sigue generando polémica. El alcalde también cuestionó la oposición mediática que, según él, proviene de “troles” que se retuitean entre sí.

“Mucho trollcito se opone a la obra, entre ellos se retuitean y se contestan. Cuando la Prefectura llamó a la audiencia pública, ninguno de ellos fue y se suspendió. Se iba a reinstalar tres días después, pero no se reinstaló”, dijo el alcalde en un enlace radial de este miércoles 20 de agosto.

La construcción de los dos pasos a desnivel en la avenida del Bombero ha sido paralizada. FREDDY RODRÍGUEZ

Álvarez contó que el Municipio ya entregó la documentación de descargo ante la Prefectura y que confía en que será analizada con objetividad.

Según el alcalde, el Ministerio de Ambiente también ha emitido criterios sobre el caso, lo que ha influido en la posición de la Prefectura. Sin embargo, insistió en que el Cabildo no ha incurrido en irregularidades y que el derecho a la defensa debe ser garantizado.

“Si la Prefectura se basa en nuestro descargo y prevalece el derecho, no tendrían que quitarnos nada”, puntualizó.

El proceso administrativo tiene un plazo de diez días para resolverse. Mientras tanto, la obra en Los Ceibos permanece en el centro del debate político y ciudadano, entre cuestionamientos ambientales, defensas técnicas y acusaciones cruzadas.

