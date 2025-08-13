¿Cuándo volverá el ecuatoriano Carlos Vera al octágono de la UFC?

El peleador manabita se lesionó de la rodilla y ya no peleará el 13 de septiembre como tenía previsto

Carlos Vera Santos logró su primera victoria en UFC ante Josias Musasa el 15 de marzo pasado.

Carlos Vera, peleador ecuatoriano de artes marciales mixtas, quedó fuera de su combate ante el mexicano David Martínez, programado para el 13 de septiembre en la cartelera de Noche UFC.

El anuncio lo hizo el propio Vera en redes sociales, donde explicó que sufrió una torcedura de meniscos.

"Lo siento mi gente, me lesioné la rodilla. Volveré súper pronto", escribió el peleador de 38 años, quien buscaba encadenar su primera racha de victorias en UFC.

El ecuatoriano firmó con la compañía en 2023, cuando fue llamado para un combate de corto aviso ante el peruano Daniel Marco, que no se concretó por problemas de visado del rival.

(Lee también: Paraguay vs Ecuador: cuándo y dónde ver por TV el partido de las Eliminatorias 2026)

Temporada y trayectoria reciente

Equipos ecuatorianos buscan el pase a cuartos en la Copa Sudamericana 2025 Leer más

Vera subió al octágono por última vez el 15 de marzo de 2025, logrando una victoria ante el congoleño Josias Musasa, debutante invicto y favorito en las apuestas.

El ecuatoriano lo sometió en el primer asalto con una estrangulación desde la espalda, lo que auguraba un combate atractivo frente a Martínez. Sin embargo, la lesión pospone ese enfrentamiento.

Recuperación y antecedentes de lesiones

Tras la baja, el objetivo de Vera es recuperarse y volver a la acción lo antes posible. Esta no es la primera vez que una lesión frena su ascenso: en su debut en UFC, contra Rinya Nakamura, se rompió la clavícula en el primer asalto, aunque terminó la pelea. Esa lesión lo alejó casi un año, hasta su regreso victorioso en marzo pasado.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!