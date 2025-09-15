¿Quién es Owen Cooper, el actor más joven en ganar un Emmy?

El actor Owen Cooper sorprende a todos, con 15 años se lleva su primer Emmy. Un debut actoral en 'Adolescence'

Owen Cooper durante la ceremonia de los premios Emmy, el 14 de septiembre.

Las premiaciones de los Emmy 2025 se celebraron el domingo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. Entre homenajes a figuras fallecidas este año y otras sorpresas, la ceremonia dejó significativos momentos.

El joven actor de 15 años, Owen Patrick Cooper, fue parte de ello, destacando durante los tres minutos que duró su intervención, no solo por su emotivo discurso, sino porque se convirtió en el actor más joven en ganar un Emmy, superando a Scott Jacoby, quien con 16 años interpretó a Nick Salter en el telefilme That Certain Summer en 1973.

Owen obtuvo el galardón gracias a su interpretación de Jamie Miller en la serie de Netflix Adolescence, la misma que figura como su debut actoral, llevándose el premio a Mejor Actor (masculino) de Reparto en una Miniserie o Película para Televisión.

¿Quiénes estuvieron nominados en su categoría?

Cooper, siendo el más joven compitió en su categoría con los siguientes actores:

Javier Bardem – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Bill Camp – Presumed Innocent

Peter Sarsgaard – Presumed Innocent

Rob Delaney – Dying for Sex

Ashley Walters – Adolescence

Si excluimos su edad, su victoria fue particularmente significativa, ya que superó a actores de renombre como Javier Bardem (Biutiful, 2010), quien aún no ha ganado un Emmy.

¿Qué dijo Owen Cooper tras recibir el premio?

Tras recibir su premio, Cooper, pronunció unas palabras de agradecimiento mientras sostenía el galardón: "Esta noche demuestra que si escuchas, te concentras y sales de tu zona de confort, puedes lograr cualquier cosa en la vida. Yo no era nada hace tres años".

Posteriormente, expresó su gratitud a su familia y a sus compañeros de equipo: Stephen Graham, Erin Doherty, Ashley Walters, Phil Barantini, Jack Thorne y Joe Johnson. "Aunque mi nombre esté en esta pared, en realidad pertenece a la gente detrás de la cámara", concluyó el actor.

Su debut actoral le valió un prestigioso premio, dejando una marca que quedará en la memoria colectiva.

Actualmente, Owen Cooper trabaja en su próximo proyecto cinematográfico, en el que interpretará al joven Heathcliff en la adaptación de Cumbres Borrascosas, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.

