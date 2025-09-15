Emmy 2025: The Studio y The Pitt dominan la gala con récords históricos

Los Emmy 2025 consagran a The Studio y The Pitt con momentos únicos, humor y política en Los Ángeles

Dewayne Perkins, Keyla Monterroso Mejia, Kathryn Hahn, Chase Sui Wonders, Seth Rogen, Ike Barinholtz y Bryan Cranston, ganadores del premio a serie de comedia por 'The Studio', en los Emmy 2025.

La 77ª edición de los Premios Emmy reunió a las estrellas más destacadas de la televisión en el Teatro Peacock de Los Ángeles. Más que una noche de celebraciones, se consolidó como un encuentro lleno de sorpresas y reivindicaciones sociales.

La gala, transmitida por TNT y HBO Max, combinó humor, política y glamour, y dejó en evidencia la relevancia internacional que mantiene la televisión frente al auge de las plataformas de streaming.

El anfitrión Nate Bargatze sorprendió con su ingeniosa estrategia para controlar los discursos de agradecimiento, mientras los programas más exitosos del año se coronaban con premios históricos.

The Studio: La comedia que dominó la noche

El gran ganador de la ceremonia fue The Studio (Apple TV+), que arrasó en todas las categorías de comedia. La sátira de Seth Rogen, que aborda el mundo de los ejecutivos de Hollywood con guiños autoconscientes, obtuvo un récord histórico.

La propuesta se llevó trece estatuillas en un solo ciclo, incluyendo Serie de Comedia y Actor en Serie de Comedia para el propio Rogen. Además, Seth Rogen y Evan Goldberg fueron premiados como Mejor Dirección por el episodio The Oner, y el equipo creativo se llevó también el Mejor Guion de Comedia, consolidando a la producción como la referencia absoluta del humor televisivo de 2025.

The Pitt y Severance: el drama que marcó la diferencia

En el terreno dramático, The Pitt se impuso sobre la favorita Severance, llevándose el primer puesto en la categoría Serie Dramática y el galardón a Mejor Actor Principal en Serie Dramática para Noah Wyle.

Britt Lower, de Severance, brilló como Mejor Actriz en Serie Dramática, mientras que Tramell Tillman obtuvo el premio a Mejor Actor de Reparto.

La narrativa hospitalaria y la tensión dramática cautivaron al público y a la crítica, y la propuesta consolidó la producción como uno de los hitos de la televisión de este año.

Miniseries y antologías: juventud y talento en ascenso

Adolescencia (Netflix) fue la gran ganadora en la categoría de miniseries, con Stephen Graham como Mejor Actor, Owen Cooper y Erin Doherty como Mejores actores de reparto, y Philip Barantini como Mejor Director.

La serie destacó por su elenco joven y su capacidad de conmover a la audiencia, mientras que El Pingüino otorgó a Cristin Milioti el premio a Mejor Actriz en Miniserie. De esa manera, la diversidad de historias premiadas en la gala quedaron sobre el tapete.

Momentos políticos y solidarios que marcaron la gala

Los Emmy 2025 no estuvieron exentos de declaraciones comprometidas. Ese aspecto no podía dejarse de lado, mucho más por los momentos que vive todo el mundo.

Hannah Einbinder criticó las políticas migratorias del ICE y manifestó apoyo a Palestina, mientras Javier Bardem portaba una kufiya en solidaridad con los palestinos.

"Apuntamos a las compañías de cine y las instituciones cinematográficas que son cómplices y están relacionadas con el lavado de imagen o la justificación del genocidio en Gaza y de Israel, y su régimen de apartheid", dijo en la alfombra roja.

Por su parte, Nate Bargatze implementó un ingenioso sistema de donaciones: US$100.000 iniciales para el Boys and Girls Club of America, ajustados por cada segundo extra en los discursos de agradecimiento, que al final se tradujeron en US$350.000.

Homenajes y récords de la noche

El público también aplaudió a Stephen Colbert por su victoria en Mejor Programa de Entrevistas, tras la polémica cancelación de su show.

Colbert, quien ya pisa los 61 años, fue el primero en aparecer en el Peacock Theater de Los Ángeles: fue el encargado de anunciar a Seth Rogen de The Studio como el ganador en la categoría de actor principal en una serie de comedia.

Elizabeth Banks, la actriz de Los Juegos del Hambre, celebró la histórica nominación de m´s mujeres que hombre en la dirección de miniseries.

"¿Cuándo fue la última vez que una categoría de dirección tuvo cinco mujeres y un hombre?", preguntó. "No me molesté en investigar eso, pero creo que todos estamos de acuerdo en que nunca," dijo. Y fue ovacionada de pie.

El premio, sin embargo, recayó sobre el único hombre nominado: Philip Barantini, por la serie Adolescencia.

También hubo humor. Ese toque estuvo claro durante los discursos de Britt Lower, con guiños a Severance, lo que fue bien recibido por el público.

Los grandes ganadores

The Pitt

Mejor Serie Dramática

Mejor Actor en una Serie Dramática: Noah Wyle

Separación

Mejor Actriz en una Serie Dramática: Britt Lower

Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática: Tramell Tillman

The Studio

Mejor Serie de Comedia

Mejor Actor en una Serie de Comedia: Seth Rogen

Mejor Dirección de una Serie de Comedia: Seth Rogen & Evan Goldberg (episodio “The Oner”)

Mejor Guion de una Serie de Comedia: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory y Frida Perez

Hacks

Mejor Actriz en una Serie de Comedia: Jean Smart

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia: Hannah Einbinder

Somebody Somewhere

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia: Jeff Hiller

Adolescencia

Mejor Miniserie o Serie de Antología

Mejor Actor en Miniserie, Serie de Antología o Película: Stephen Graham

Mejor Actor de Reparto en Miniserie, Serie de Antología o Película: Owen Cooper

Mejor Actriz de Reparto en Miniserie, Serie de Antología o Película: Erin Doherty

Mejor Dirección en Miniserie, Serie de Antología o Película: Philip Barantini

Mejor Guion en Miniserie, Serie de Antología o Película: Jack Thorne y Stephen Graham

El Pingüino

Mejor Actriz en Miniserie, Serie de Antología o Película: Cristin Milioti

Dying for Sex

Mejor Actor de Reparto en Miniserie, Serie de Antología o Película: Rob Delaney

Slow Horses

Mejor Dirección de una Serie Dramática: Adam Randall

Andor

Mejor Guion de una Serie Dramática: Dan Gilroy

