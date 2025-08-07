¿Cuál es la película más vista en Netflix? 

La fórmula de acción + estrellas + ritmo puede ser suficiente para romper récords

Alerta Roja, se mantiene como la película más vista en la historia de Netflix, con más de 230 millones de visualizaciones.

Estrenada en noviembre de 2021, Alerta Roja (Red Notice) se convirtió en un fenómeno global desde su primer fin de semana. Con una mezcla de acción, comedia y estrellas taquilleras, la película dirigida por Rawson Marshall Thurber logró lo que ninguna otra producción de Netflix ha alcanzado: 230,9 millones de visionados (454.200.000 horas reproducidas) hasta ahora.

Cuatro años después, sigue imbatible en el primer lugar del ranking histórico de la plataforma.

¿De qué trata Alerta Roja?

La historia gira en torno a un agente del FBI (Dwayne Johnson) que se ve obligado a colaborar con un ladrón de arte (Ryan Reynolds) para capturar a una estafadora internacional (Gal Gadot).

El trío se embarca en una carrera global por recuperar tres huevos de oro que, según la leyenda, fueron regalo de bodas de Marco Aurelio a Cleopatra. La trama, aunque sencilla, combina humor, persecuciones, traiciones y escenarios exóticos que mantienen al espectador enganchado.

¿Por qué fue tan exitosa?

Casting de lujo: reunir a tres de las estrellas más populares del cine comercial fue clave.

Acción accesible: sin complicaciones narrativas, la película ofrece entretenimiento directo.

Estrategia de estreno: pensada originalmente para cines, fue adquirida por Netflix y lanzada globalmente en un momento de alta demanda de contenido digital.

Marketing viral: el tráiler, los clips y las entrevistas generaron millones de interacciones antes del estreno.

En 2022, Netflix anunció dos secuelas que serían filmadas consecutivamente. El guion de la segunda entrega ya estaba terminado, pero desde entonces no se ha revelado más información concreta. Los fans siguen esperando novedades, mientras Alerta Roja continúa acumulando reproducciones.

Alerta Roja no fue aclamada por la crítica, pero conquistó al público. Su éxito demuestra que, en plataformas como Netflix, la fórmula de acción + estrellas + ritmo puede ser suficiente para romper récords.

A cuatro años de su estreno, sigue siendo el referente de lo que significa triunfar en el streaming.

