Jenna Ortega vuelve como Merlina en la segunda temporada: detalles y sorpresas

Jenna Ortega vuelve más oscura y afilada que nunca, en una trama que incluye nuevos personajes y una mención al Perú

Jenna Ortega vuelve como Merlina en esta segunda temporada, más oscura y afilada que nunca

Cuando parecía que ya lo habíamos visto todo, Merlina vuelve con una segunda temporada que intensifica el misterio, el humor negro y los secretos familiares. Jenna Ortega retoma el papel que la convirtió en ícono global en 2022, y lo hace con más control creativo: esta vez también figura como productora de la serie. La historia arranca justo después del final de la primera entrega, con nuevos asesinatos, visiones premonitorias y una Academia Nevermore que no da tregua.

Más oscura, más burtoniana, más Merlina

La nueva temporada llega dividida en dos partes: los primeros cuatro episodios ya están disponibles, y los restantes se estrenarán el 3 de septiembre. Bajo la dirección de Tim Burton, la serie se sumerge en una estética aún más sombría, con referencias góticas, criaturas sobrenaturales y una protagonista que no teme enfrentarse a su linaje ni a sus propios demonios.

El primer episodio, titulado Here We Woe Again, presenta a Merlina siguiendo el rastro de un asesino serial obsesionado con muñecas, interpretado por Haley Joel Osment. La captura es brutal y poética, y marca el tono de una temporada que se siente como una mini película antes de volver a la rutina de Nevermore.

Nuevos rostros, viejos conflictos

Entre las novedades del elenco destacan Steve Buscemi como el nuevo director de la Academia y Joanna Lumley como la abuela Hester Frump. También se espera la participación de Lady Gaga en un rol aún no revelado, lo que ha generado gran expectativa entre los fans.

La familia Addams tendrá más protagonismo esta vez: Morticia (Catherine Zeta-Jones), Homero (Luis Guzmán), Tío Lucas (Fred Armisen) y Pericles (Isaac Ordoñez) aparecen con más frecuencia, y sus dinámicas con Merlina prometen momentos de tensión y sarcasmo.

Perú en el radar de Nevermore

Una de las sorpresas más comentadas por los fans latinoamericanos fue la mención directa al Perú en uno de los episodios. Aunque breve, el guiño cultural despertó especulaciones sobre posibles escenarios o personajes vinculados al país andino en futuras entregas. La referencia aparece en una conversación entre estudiantes de Nevermore, y ha sido celebrada por la comunidad peruana como un gesto de visibilidad en una producción global.

La icónica escena de baile de la primera temporada, que convirtió a Goo Goo Muck en himno generacional, no tendrá una réplica directa. Tim Burton descartó repetir la fórmula, asegurando que fue un momento espontáneo que no se puede forzar. Sin embargo, la serie mantiene su ritmo visual y musical con secuencias que combinan tensión, ironía y estética punk.

Con más de 252 millones de vistas acumuladas, Merlina se consolida como una de las series más exitosas de Netflix. Esta segunda temporada no solo profundiza en la psicología de su protagonista, sino que expande el universo narrativo con nuevos personajes, escenarios y conflictos.

Jenna Ortega brilla con más fuerza, y su versión de Wednesday Addams sigue siendo tan magnética como impredecible.

